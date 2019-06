Il cielo da spettacolo, tutti a guardare la luna fragola Stasera l'ultimo plenilunio di primavera, il satellite terrestre assume colori bellissimi

È l’ultima luna piena della primavera: è la Luna Fragola, visibile ancora oggi, lunedì 17 giugno, dopo le 21. Gli Indiani della tribù degli Algonchini chiamarono così l'ultimo plenilunio di primavera, che coincide col periodo di raccolta delle fragole nell'America nord-orientale. In Europa veniva chiamata Luna di Miele, per l’antica consuetudine di sposarsi in questo periodo, ma è anche nota come Luna Luna della Rosa, per la colorazione che assume in questo periodo dell'anno.

Dopo aver raggiunto la sua opposizione al Sole alle 10.31 (ora italiana), questa fase di plenilunio, iniziata sabato scorso, sarà visibile dall’Italia per l’ultima volta stasera a partire dalle 21, ora in cui il satellite terrestre sorgerà nel cielo. Tutti pronti a guardare il cielo stasera dunque e a scattare foto e selfie per immortalare questo momento.

Il mese di giugno ci regala diversi spettacoli nel cielo, grazie ad alcuni eventi che accadranno proprio a ridosso dell'ufficiale cambio di stagione del giorno 21. La sera di martedì 18 si avrà una particolare congiunzione astrale, quando Marte e Mercurio sembreranno incontrarsi e lo stesso faranno anche la Luna e Saturno. I primi due saranno ben visibili verso ovest nella Costellazione dei Gemelli fino alle ore 22, prima del loro tramonto. Una finestra di tempo molto ristretta dunque, grazie ai cieli sereni che prevarranno su gran parte dello Stivale il breve spettacolo sarà visibile ai più. E immediatamente dopo sguardo verso est, dove toccherà a Luna e Saturno cercare di avvicinarsi, nella Costellazione del Saggitario.