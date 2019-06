Treno bloccato: 50 gradi nei vagoni, panico tra i passeggeri Guasto tra Roma e Napoli: treno fermo senza aria condizionata per ore

Disagi e polemiche su un treno Italo, su cui viaggiano 500 persone, rimasto bloccato tra Napoli e Roma, fermo sui binario e senza aria condizionata. Nei vagoni, come evidenziato dalle foto di alcuni passeggeri, si è raggiunta anche la temperatura di cinquanta gradi, con gli addetti del treno che hanno distribuito acqua ai passeggeri, con particolare attenzione per anziani e bambini. Scene di panico, con l'aria condizionata che non è riuscita a ripartire e con qualcuno visibilmente spaventato che è stato preso dal panico. Il guasto è stato causato da un problema alla linea di alimentazione elettrica. Finalmente però dopo alcune ore si è riusciti a far ripartire il treno, trainandolo fino a Roma. Italo si è scusata con i passeggeri assicurando il rimborso del biglietto.