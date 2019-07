Universiadi: dirigente colto da infarto e salvato "Fondamentale la velocità della rete dell'infarto, fortemente voluta dalla Regione"

Paura durante le Universiadi, con un dirigente accompagnatore di una squadra di atleti colto da malore e caduto in terra privo di conoscenza. L'uomo è stato immediatamente soccorso e ricoverato all'ospedale del Mare di Ponticelli in circa 20 minuti: subito è stato sottoposto a coronografia e si è scoperto che era stato colto da infarto.

Soddisfatto il commissario Asl Napoli 1 Verdoliva che spiega che la rete dell'Infarto miocardico acuto è stata fortemente voluta dalla Regione Campania, e che la celerità dei soccorsi ha permesso di salvare la vita all'uomo non è casuale: “Questa è la realtà di una rete Ima che il Governo regionale ha fortemente sostenuto e che oggi consente di salvare centinaia di vite ogni anno - spiega Verdoliva - una rete che funziona anche grazie alla grandissima professionalità delle donne e degli uomini che ne costituiscono un ingranaggio essenziale"