"Mia figlia ostaggio dei satanisti : gli ha dato 300mila euro" La denuncia di un'anziana donna, preoccupata per sua figlia

Ha chiesto aiuto per sua figlia: a suo dire vittima di una setta satanica in centro Italia, a cui avrebbe addirittura elargito oltre 300mila euro. E' la denuncia di una donna di 83 anni residente in provincia di Napoli, preoccupata per le sorti della figlia 38enne al punto da presentare una denuncia alla procura di Napoli che ha girato il caso ai colleghi di Perugia: lì si muoverebbe la presunta setta. Angosciata, l'anziana, per gli atteggiamenti e la situazione di sua figlia.