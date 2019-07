Meteo: torna il caldo torrido. Temperature vicine ai 40 gradi Dopo le piogge del week end torna il caldo torrido

Torna subito il caldo torrido in Campania dopo la pioggia dello scorso week end. Già da oggi l'anticiclone in arrivo porterà un aumento corposo delle temperature, tant'è che si sfioreranno i 40 gradi, con la giornata di oggi e quella di domani nettamente da bollino rosso in tutte le città della Campania, ma anche le giornate successive saranno all'insegna del sol leone.