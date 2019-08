Noleggio furgoni: sempre più richieste da parte delle aziende Nel 2018 un incremento del 5,6% dei noleggi di autocarri e veicoli commerciali

Osservando gli ultimi dati disponibili sulle imprese, si può notare come nel 2018 ci sia stato un incremento del 5,6% dei noleggi di autocarri e veicoli commerciali quali i furgoni. Ciò avviene soprattutto nel nord Italia, dove l’affitto dei mezzi commerciali è molto richiesto, non a caso su internet la ricerca noleggio furgoni a Bergamo è tra le più cercate in assoluto.

Il noleggio di un furgone può avvenire sia a freddo, senza conducente, che a caldo, con conducente. Nel primo caso, l’utilizzo può essere privato o a scopo lavorativo, mentre nel secondo caso è più facile che si tratti solo di privati che necessitino di un servizio mirato (ad esempio per movimentazione di oggetti o mini-traslochi). Bisogna, comunque, tenere sempre in considerazione che la classica patente B con la quale si guida la propria autovettura, è sufficiente anche per condurre alcune tipologie di furgone, ma se questo supera le 3,5 tonnellate a pieno carico, allora sarà necessario essere in possesso della C o della C1.

L’azienda o l’imprenditore che decida di acquistare un furgone va incontro a un investimento importante, che non sempre si può permettere. Per rientrare con le spese, infatti, molti scelgono il leasing o il noleggio a breve e lungo termine, specie se l’uso di tali mezzi è intermittente. Esistono anche ditte di traslochi o di trasporti che stipulano contratti di noleggio estremamente convenienti, così come professionisti quali idraulici, elettricisti o altre figure che abbiano bisogno di trasportare quantità ingenti di materiali per il proprio lavoro.

A livello economico, però, non è solo il canone mensile a influire sull’abbattimento dei costi rispetto a un acquisto: alcune spese accessorie, infatti, sono incluse in tali rate. Parliamo, ad esempio, di spese di bollo, manutenzione, gestione di sinistri, soccorso stradale e assicurazione. Stipulare una polizza assicurativa per un mezzo di proprietà, in particolar modo, può avere costi proibitivi ma in questo modo la spesa è diluita nel tempo. Oltre a non prevedere investimenti iniziali, il noleggio consente inoltre di scaricare l’IVA. Rimane, quindi, un’ottima soluzione per tutti quei professionisti o quelle imprese che stiano iniziando la propria attività e vogliano valutarne l’andamento nel corso di un determinato lasso di tempo. Naturalmente, anche l’uso sporadico giustifica ampiamente questa modalità e ciò include anche la possibilità di restituire il mezzo nei periodi in cui non viene utilizzato, come ad esempio il periodo di chiusura estiva.

A seconda delle necessità è possibile scegliere mezzi più o meno capienti, con portelloni laterali, cabinati ampi in grado di contenere dei mobili, con cassone ribaltabile o gru inclusa e persino con cabina refrigerata in caso di trasporto di prodotti alimentari. Le soluzioni sono tante e personalizzate e, come già accennato, l’unica spesa accessoria riguarderà il rifornimento di carburante perché persino il cambio di gomme usurate sarà a carico dell’agenzia di noleggio.

Per tutti questi motivi, il noleggio di un furgone, anche solo per pochi giorni, è conveniente persino a un privato che debba effettuare un trasloco o comunque spostare una certa quantità di oggetti da un luogo a un altro.