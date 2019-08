Juve Napoli, il deputato Russo (FI): "Gravissima offesa" "Presenterò un'interrogazione affinché si traggano conseguenze di inaudito sentimento razzista"

"La Juventus vieta ad i nati ed ai residenti in Campania la partecipazione alla partita di campionato con il Napoli, in programma per il 31 agosto senza che nessuno alzi un dito per impedire questo arrogante quanto pericoloso provvedimento. Presentero' una interrogazione parlamentare affinche' si traggano le conseguenze dell'inaudito sentimento razzista che ha spinto persino la questura di Torino a prendere le distanze": cosi' il deputato e coordinatore FI della citta' metropolitana di Napoli, Paolo Russo. "Qui - aggiunge - non si tratta solo di privare i tifosi della possibilita' di assistere alle partite della squadra del cuore ma anche di una gravissima offesa nei confronti di tutti i cittadini della Campania. Si riveda subito la decisione e soprattutto arrivino immediatamente le scuse alla Campania ed ai campani, ovunque essi si trovino".