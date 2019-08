eToro: quando il trading si scoprì Social eToro è una piattaforma che funge da intermediario tra voi e il mercato finanziario

Una delle grandi innovazioni di internet, oltre a rendere possibile il trading online, riguarda l’introduzione di un nuovo tipo di socialità, per la quale le barriere spazio/temporali smettono di essere una limitazione.

Lo scambio di opinioni, idee, esperienze è possibile non solo con il proprio vicino di casa o con i propri amici, ma con il mondo intero. La rivoluzione digitale ha permesso a culture di colloquiare, alle persone di scoprirsi vicine anche se separate da oceani e continenti.

eToro e il trading online cambia faccia

etoro è un broker, ovvero una piattaforma che funge da intermediario tra voi e il mercato finanziario, permettendovi di investire anche senza ingenti capitali iniziali: la soglia minima di soldi da investire solitamente è fissata intorno alle poche centinaia di euro.

Tra i broker migliori al momento figura senza alcuna ombra di dubbio eToro, non soltanto per la funzionalità, l’immediatezza e la semplicità della piattaforma, ma anche e soprattutto per le innovazioni che essa ha apportato al mondo del trading online.

Negli anni successivi all’invenzione del trading online, infatti, gli esperti si sono per lo più concentrati sulla ricerca e sullo sviluppo di un metodo che permettesse di creare programmi di Auto Trading, ovvero programmi automatici che permettano di trarre automaticamente profitto gestendo essi stessi le operazioni da fare.

Tra la programmazione di Bots o di segnali di mercato sempre più accurati, da eToro è arrivata una risposta alternativa che si affida agli utenti stessi per rendere il trading online ancor più accessibile a tutti, anche a chi non se ne intende particolarmente.

Social trading: cos’è?

Il Social trading è una funzione lanciata da eToro che permette agli utenti di copiare le operazioni di altri utenti. I vantaggi sono enormi per tutti: chi copia le operazioni dei professionisti del settore può registrare i medesimi profitti di quelli senza fare praticamente nulla, mentre i trader professionisti ricevono da eToro bonus proporzionali al numero di followers che hanno.

In tal modo il problema dell’Auto Trading è completamente rimesso in mano agli utenti: non più la programmazione di algoritmi complessi ma semplicemente l’incremento del mondo del trading online con dinamiche puramente social, lasciando alla volontà di socializzare delle persone, di condividere esperienze, idee e opinioni il compito di creare una rete di trading automatico.

Attraverso la funzione di Stop Loss, inoltre, si elimina il rischio che oltre a condividere i profitti, si possano anche condividere le perdite nel caso in cui qualche operazione va male: indicando una soglia massima di denaro che siete disposti a perdere, non appena quella soglia verrà toccata, smetterete automaticamente di copiare le operazioni di quell’investitore.

Social trading funziona?

Il miglior modo per scoprire se le funzioni di Social Trading e Stop Loss sono effettivamente efficienti e funzionano, nulla è meglio di rivolgersi agli stessi utenti. Alla domanda: “come funziona eToro?” le opinioni sono assolutamente positive.

eToro funziona, e funziona anche bene: pienamente rispettoso delle nuove regolamentazioni varate dalle autorità competenti, eToro riesce a rassicurare gli utenti permettendo loro di investire online in piena tranquillità.

Le funzioni di Social Trading si sono dimostrate efficaci e, per quanto non forniscano ancora una risposta valida all’Auto Trading, in quanto presuppongono professionisti che gli altri utenti possano copiare, ad ogni modo è un primo passo verso il raggiungimento della possibilità di guadagnare non facendo assolutamente nulla.

Certo, il mercato finanziario è pur sempre un settore rischioso, ma cionondimeno si sta evolvendo rapidamente, sia eliminando progressivamente i rischi sia proponendo continue innovazioni capaci di reinventare e rendere ancor più promettente il settore. Tra i tanti nomi di questa rivoluzione del mondo finanziario, eToro merita un posto speciale!