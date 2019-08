Nadia Toffa, morta la nonna."Voglio pensare sia andata da lei" Dramma nel dramma per la famiglia

La nonna di Nadia Toffa è morta a pochi giorni di distanza dalla nipote. Un dramma nel dramma per la famiglia della nota conduttrice de Le Iene. La nonna di Nadia si chiamava Maria Cocchi, aveva 97 anni e non avrebbe retto al dolore per la morte della nipote. Come riporta il portale "Montagne e Paesi", la signora Maria era nata a Braone il 25 gennaio del 1922. Un doppio dolore per la famiglia di Nadia . La comunità si è raccolta intorno ai familiari. Troppo dolore per tutti. I funerali della nota giornalista sono stati officiati pochi giorni fa da don Maurizio Patriciello, il parroco della terra dei fuochi.

I funerali della donna sono stati celebrati il 20 agosto a Cerveno, in provincia di Brescia.

Maria Cocchi non era nota solo per essere la nonna di Nadia Toffa, ma anche perché era la donna più anziana del paese. Sposata a Enrico, Maria Cocchi ha avuto tre figlie, una delle quali è la mamma di Nadia.

"Voglio pensare che sia andata da lei", scrive qualcuno sui social.