Goletta Verde: in Campania situazione di mari e fiumi critica Canali e foci molto inquinati: depurazione nel mirino

In Campania, su 31 punti monitorati, oltre la meta' supera i limiti di legge: sono sedici quelli giudicati fortemente inquinati e uno inquinato. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l'inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva in mare. E' questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste campane dai tecnici di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all'informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane. In particolare, in Campania i dati resi disponibili dall'Arpac, relativi ai controlli svolti nel 2018 sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione, confermano la cronica criticita' della situazione. Infatti, su un totale di 391 controlli eseguiti nella regione (a fronte dei 413 del 2017), il 39% e' risultato "non conforme", con punte di non conformita' del 63% per gli impianti della provincia di Caserta e a seguire del 53% per quelli della provincia di Benevento, del 49% per quelli della provincia di Salerno, del 48% per quelli della provincia di Avellino e del 26% per quelli della provincia di Napoli. In provincia di Caserta sono stati monitorati cinque punti e di questi due sono risultati fortemente inquinati: a Mondragone, alla foce del fiume Savone, e a Castel Volturno, alla foce del Regi Lagni. Entro i limiti, invece, i prelievi effettuati a Sessa Aurunca, alla foce del canale; a Mondragone, in localita' Fiumarella, sulla spiaggia di fronte alla foce della Fiumarella, e a Castelvolturno, in localita' Lago Patria, sulla spiaggia di fronte alla foce Lago Patria. Nella provincia di Napoli, su nove punti campionati, quattro hanno dato un giudizio di "fortemente inquinato" ovvero a Pozzuoli, in localita' Lido di Licola, alla foce del canale Licola; a S. Giovanni a Teduccio, sulla spiaggia a 50 metri a sinistra della foce dell'Alveo Volla; a Torre Annunziata/Castellammare di Stabia, alla foce del fiume Sarno; a Castellammare di Stabia, in localita' Fosso Garibaldi, sulla spiaggia fronte rivo San Marco. "Inquinato", invece, il prelievo effettuato a Ercolano, nel punto a mare di fronte alla foce del Lagno Vesuviano. "Entro i limiti" i campionamenti realizzati dai tecnici a Napoli, sul lungomare Caracciolo, sulla spiaggia Mappatella beach; a Portici, sulla spiaggia Mortelle; a Torre del Greco, in localita' Ponte della Gatta, sulla spiaggia sulla litoranea e a Torre Annunziata, localita' Lungomare Marconi, sulla spiaggia di fronte allo scarico.