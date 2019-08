Le previsioni di acquisto a due mesi dall'inizio dei saldi La Campania è stata la prima regione italiana a dare il via ai saldi

I saldi sono cominciati da più di un mese, dunque è possibile sin da ora muovere alcune considerazioni in merito ai risultati, oltre alle aspettative di settore. Va infatti detto che i commercianti hanno approcciato questa stagione di sconti con la speranza di una ripresa, dopo una primavera abbastanza scarna in termini di acquisti da parte dei consumatori italiani.

Saldi estivi 2019: Campania in testa

La Campania è stata la prima regione italiana a dare il via ai saldi, dunque è partita da una posizione di vantaggio rispetto a tutte le altre. Non a caso, nella nostra regione gli sconti estivi sono attivi già dal 6 luglio e avranno termine il 29 agosto, comunque in anticipo rispetto ad altre regioni (tra cui alcune finiranno addirittura gli ultimi giorni di settembre). Quali sono le previsioni di spesa, e cosa si comprerà durante la stagione estiva dei saldi? Per quanto riguarda le previsioni, secondo il sondaggio SWG avviato da Confesercenti il periodo in questione coinvolgerà attivamente 14,6 milioni di consumatori italiani (ovvero il 33% del totale).

Le previsioni di spesa, invece, ci raccontano di uno scontrino medio per famiglia pari a 270 euro circa, mentre la spesa media per consumatore arriverà intorno ai 104 euro. In termini di prospettive, è importante notare come il 49% di italiani non si sia ancora mosso, ma lo farà a breve, andando a caccia di affari last minute per vetrine e negozi. Se si va invece a indagare quali sono le categorie merceologiche preferite durante i saldi, troviamo ai primi posti le scarpe, seguite dalle t-shirt e da altri capi di abbigliamento come jeans, pantaloni, gonne, camicie e accessori.

Acquisti in negozio? Non solo

Nonostante si attenda di registrare una ripresa nell’ultima parte del mese, dopo il boom delle Universiadi i saldi a Napoli – purtroppo – hanno fatto fatica a decollare. Questo anche per via del fatto che sono sempre di più gli italiani che si muovono, tutto l’anno, alla ricerca di offerte online: dunque si parla di consumatori che non attendono l’inizio dei saldi estivi. In Italia, infatti, si registra la presenza di una larga fetta della popolazione che preferisce lo shopping digitale, per una serie di vantaggi diversi. Innanzitutto, non si può dimenticare come gli e-commerce propongano un assortimento molto ampio con diverse occasioni anche, e soprattutto, nel caso delle calzature di grandi marchi come le Nike Huarache da donna, sempre tra le sneakers più ricercate con i saldi e non solo. In secondo luogo, sul web le offerte durano tutto l’anno e non sono necessariamente legate al periodo dei saldi, ed è quindi generalmente più conveniente anche da un punto di vista economico. Il tutto senza dimenticarci della grande comodità degli acquisti su Internet, che ci permettono di ordinare con un semplice click.

Online o in negozio, una cosa è certa: le previsioni d’acquisto per questo periodo di saldi sono decisamente positive.