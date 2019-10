Pastore tedesco di razza pura: come riconoscerlo? Il pastore tedesco è il risultato di incroci tra vari cani pastore

Quando si decide di prendere un cane, il migliore amico dell’uomo, è possibile scegliere tra le varie diverse razze più adatte alle nostre esigenze:

- taglia piccola, per portarlo sempre con sé

- taglia grande se si posseggono giardini (o anche in casa, purché venga ben educato)

- taglia media per ogni esigenza.

Oltre alla taglia, e quindi alle dimensioni, si può anche puntare sull'indole e sull'estetica di ogni tipologia di razza.

Molte persone, infatti, valutano il carattere del cane, così come l'aspetto esteriore.

Vi sono razze particolarmente intelligenti (e, al contempo, vendicative, con piccoli sfregi qualora qualcosa non piacesse a loro), ad esempio i Maltesi, piccoli ma furbi.

Alcune razze sono adatte per la caccia, fedeli e sempre al nostro fianco, come i Beagle; e razze particolarmente legate al padrone, oltre che ottimi cani da guardia, come ad esempio i Pastori tedeschi, tra i preferiti dagli italiani (e non solo).

Cosa rende i pastori tedeschi tanto amati?

Nato in Germania nel XIX secolo (più precisamente verso la fine del 1800), è il risultato di incroci tra vari cani pastore.

In seguito alle due guerre mondiali, con l'invasione della Germania, questa razza di cane molto diffusa ha da subito fatto colpo su chiunque la notasse.

Molto fedele al padrone, anche nelle situazioni difficili (ad esempio in battaglia), è stato apprezzato da chiunque venisse a contatto col pastore tedesco.

Per tale motivo, dopo le guerre, la sua diffusione è arrivata in ogni parte del pianeta: dopo averlo notato, gente di ogni nazione ha scelto questa razza come specifico cane da compagnia personale, trasportandolo in ogni parte del mondo.

Iniziando da un'estetica particolarmente gradevole, grazie ad una stazza possente ma, al contempo, molto elegante, il pastore tedesco si distingue enormemente per le sue caratteristiche.

Dotato di grande intelligenza e senso dell’olfatto, motivo per il quale viene addestrato in ambito militare o nei campi associati (ricerca di droga, cani da soccorso e altre tipologie simili), e utilizzato per la protezione delle abitazioni, risulta essere una delle razze di cani più fedeli al padrone.

Dal punto di vista caratteriale, quindi, viene estremamente apprezzato nelle abitazioni.

Grazie ad intelligenza, fedeltà e ubbidienza, oltre che una spiccata indole protettiva nei confronti dei familiari, sarà possibile avere una sorta di guardiano in casa.

Ma possiede anche un notevole carattere dominante, tendente a farsi rispettare dalle altre razze.

Le caratteristiche fisiche che distinguono il pastore tedesco

Dotato di una taglia medio/grande, che permette di inserirlo in ogni ambito quotidiano, dal lavorativo al casalingo, presenta un lucente pelo di colore nero/grigiastro, con alcune zone tendenti al dorato.

Schiena molto dritta e orecchie lunghe e sempre drizzate quando sull'attenti, il pelo può essere sia corto che lungo e la lunga coda esteticamente molto gradevole.

L'altezza può raggiungere i 60 centimetri negli esemplari di sesso femminile, mentre nel maschio si raggiungono anche i 65 centimetri.

Il peso, invece, può raggiungere i 30 chili nelle femmine, superando addirittura i 40 nei soggetti di sesso maschile.

L'alimentazione non è molto esigente: nonostante il peso elevato, l'appetito del cane non è eccessivo e si adatta anche a pasti monotoni, ad esempio le classiche crocchette, ottime dal punto di vista proteico e del contenuto di vitamine e minerali.

Ovviamente, però, gradisce anche pasti un po' più sfiziosi, come delle belle fette di carne, trattandosi di animali carnivori.

Una particolarità di questa razza è rappresentata dalla posizione: estremamente dritta e rigida, presenta una schiena che tende a scendere man mano che si giunge nella zona posteriore, come fosse quasi seduta. I lineamenti sono possenti ma, al contempo, molto snelli ed eleganti.

Come riconoscere la razza pura?

Partendo dalle misure elencate precedentemente per altezza e peso, le caratteristiche più importanti della razza pura del pastore tedesco, selezionate dal sito www.dicasafalcone.com, riferiscono una lunghezza del tronco non superiore del 10-20% rispetto l'altezza del cane.

La testa è ben proporzionata alla taglia del cane, lunga e non tozza.

Il naso (il cosiddetto tartufo) è di un intenso colore nero, che ricopre i sottostanti 42 denti, di grosse dimensioni. Anche gli occhi sono scuri, leggermente a mandorla.

Una delle caratteristiche che maggiormente distingue i cani di pastore tedesco dalla razza pura sono le orecchie: nei soggetti con pedigree (e, quindi, di discendenza pura), le orecchie sono estremamente dritte e rigide e puntano nella stessa direzione.

I cani con orecchie flesse o tendenti ad essere flesse, purtroppo, non sono considerati di razza pura al 100%.

Altra discriminante può riguardare il colore del pelo: nonostante vi siano diverse tipologie, la razza pura presenta un pelo prevalentemente nero/grigiastro, con dorature più o meno ampie in varie zone.

Il pelo della zona interna alle zampe può avere una componente biancastra, ma quest'ultima non dev'essere prevalente al resto dei colori, ma essere una semplice chiazza.

Il pelo può essere sia lungo che corto, ma è necessario che vi sia un sottopelo. In ogni caso deve essere ben aderente al corpo, senza la minima creazione di pieghe.

Nei pastori tedeschi col pelo lungo è ammesso l'uso del cosiddetto “pantalone”, ovvero quella porzione di pelo più abbondante nella zona delle zampe posteriori.

Questi sono in generale i principali requisiti che deve avere un pastore tedesco puro al 100%, anche se è possibile scegliere fra numerose tipologie, in base ai propri gusti personali.