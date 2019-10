Concorsone: la correzione non ancora è cominciata Le schede della preselettiva sono arrivate a Roma, ma ancora non parte la correzione

Ancora nessuna notizia per i 140mila candidati del “concorsone” per i primi 2000 posti nella pubblica amministrazione della Regione Casmpania. Le preselettive sono terminate lo scorso 24 settembre, e i candidati ora attendono che siano corretti. Tuttavia da quanto si apprende le schede sono state trasferite da Napoli a Roma, dove avverrà la correzione che però allo stato ancora non è iniziata, e potrebbe volerci tempo: sembrerebbe infatti che si comincerà all'inizio della prossima settimana. Correzione che porterà a una prima robusta scrematura: per ogni profilo supererà la prova preselettiva un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. Gli elenchi degli ammessi alla prova scritta saranno differenti a seconda della categoria professionale per la quale ci si è candidati. Le 18 liste contenenti i nomi degli idonei alla fase successiva, ovvero alla prova scritta, saranno pubblicate sul sito ufficiale della Formez. Dopo qualche settimana dovrebbe essere già tutto pronto per dare il via a questo secondo step.