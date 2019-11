Allerta meteo Campania, scuole chiuse: ecco dove In Campania alcuni sindaci hanno predisposto la chiusura degli istituti: allerta fino a domani

L’Italia vive l’incubo del maltempo di inizio Novembre, nei “giorni maledetti” in cui nella storia del nostro Paese si sono verificate le più grandi e distruttive alluvioni. Piogge torrenziali stanno colpendo anche la Campania con temperature eccezionalmente miti per il periodo. E continuerà a piovere per tutta la notte e in alcune aree (Liguria, Toscana, Campania, Calabria) anche nella mattinata di domani, fino alle prime ore del pomeriggio.

Prorogata fino a lunedì pomeriggio l’allerta meteo sulla regione, con diverse intensità.

Per questo motivo, molti comuni stanno valutando la situazione e decidendo di disporre le Scuole Chiuse proprio per la giornata di domani tra Liguria e Campania.

L’elenco dei Comuni in cui le scuole saranno chiuse domani, Lunedì 4 Novembre 2019:

In particolare, le amministrazioni comunali di Nocera Inferiore, Siano e San Marzano sul Sarno hanno disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, come anche quella di Mugnano di Napoli.

Elenco aggiornato in tempo reale nel corso del pomeriggio/sera in base alle decisioni dei Sindaci.

Il sindaco Manlio Torquato di Nocera Inferiore ha firmato una nuova ordinanza, a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo, che obbliga la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio. Già in mattinata il sindaco di Nocera Inferiore aveva firmato una ordinanza che prevede l'evacuazione delle abitazioni della fascia pedemontana e la chiusura del cimitero cittadino.

A Napoli domani lunedì 4 novembre scuole aperte, nessun allerta meteo tale da pregiudicare il corretto funzionamento degli istituti scolastici. A scopo precauzionale resteranno chiusi i parchi comunali, mentre anche i cimiteri resteranno regolarmente aperti. Lo comunica il Comune di Napoli che in una nota ufficiale spiega:

La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo da mezzanotte e fino alle ore 14 di lunedì 4 novembre. Il livello dell’allerta meteo è giallo per residue precipitazioni, localmente anche a possibile carattere di moderato rovescio o isolato temporale. Venti forti occidentali con possibili raffiche nei temporali. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Anche se le scuole saranno aperte, secondo Palazzo San Giacomo condizioni meteo – in miglioramento rispetto alla giornata di oggi, domenica 3 novembre – inducono comunque a tenere domani 4 novembre chiusi i parchi cittadini mentre i cimiteri saranno regolarmente aperti, anche per consentire a coloro che non ci sono andati nel giorno della Commemorazione dei Defunti, il 2 novembre, di onorare i propri cari. Nel corso della notte è stato effettuato il monitoraggio di tutte le aree a rischio idrogeologico mentre oggi si sono registrati numerosi interventi da parte dei tecnici comunali in molte zone della città a causa di allagamenti e di rami ed arbusti caduti al Vomero, a Posillipo, a Bagnoli, in via Campegna, via de Giaxa, viale Traiano, via Pigna e Cupa Toscanella. Alcuni teloni in via Marina e in piazza Fuga sono stati assicurati ai sostegni. Immediati e risolutivi gli interventi al sottopasso di via scaglione e via campano (via dei ciliegi) dove i detriti avevano ostruito le caditoie. Resta chiuso il sottopasso di sinistra di via Claudio.

In queste ore, visto l'acquazzone caduto sulla città, era balenata la possibilità di una chiusura delle scuole per lunedì. Non sarà così. Tuttavia, a causa della previsione di forti venti il Servizio Tecnico scuole raccomanda ai dirigenti scolastici di non far frequentare in modo stanziale le aree esterne pertinenziali agli edifici scolastici con presenza di alberature e di non utilizzare le attrezzature e le aree destinate ad attività ludiche all’aperto fino all’ orario di validità dell’allerta meteo. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico (versanti e pendii per possibili frane e smottamenti) e idraulico (sottopassi e aree di collettori fognari per possibili allagamenti).