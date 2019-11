Il bus è irregolare: fedeli fermati dalla polizia Dovevano partecipare a un raduno religioso a Rimini

Disavventura per un gruppo di fedeli campani che avrebbero dovuto partecipare a un raduno religioso. Avevano scelto di andarci in pullman ed erano arrivati a Rimini, quando però sono stati fermati dalla Polizia Stradale. Gli agenti hanno rilevato che l'autista, un 56enne gravato da diversi precedenti pali era privo del certificato che documenta conoscenze tecniche e requisiti psico fisici per il trasporto in sicurezza dei passeggeri, il mezzo, di una ditta campana, aveva dieci cinture di sicurezza non funzionanti, gli estintori non erano revisionati e nella cassetta del pronto soccorso c'erano medicinali scaduti. Il 56enne è stato multato per diverse migliaia di euro. Il mezzo è stato sequestrato e i pellegrini sono ripartiti usando un altro bus.