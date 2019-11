Concorsone: domani le graduatorie di categoria D Così ha annunciato il Formez. Attesa tra i candidati

C’è attesa in Campania per i risultati del Concorsone. Dopo che le prove erano finite lo scorso 24 settembre era diventato quasi un caso la correzione degli oltre 150mila elaborati, in mano al Formez.

Domani, salvo imprevisti che non appaiono improbabili visto l’iter, si dovrebbero avere i primi risultati: il Formez infatti ha annunciato che in giornata dovrebbero essere pubblicate le graduatorie di chi ha partecipato ai bandi relativi alla categoria D, ovvero quella dei laureati. Dovranno aspettare ancora qualche giorno (si spera) i candidati che hanno partecipato ai bandi di categoria C.

Ancora non è chiaro poi dove saranno pubblicati i risultati dei concorsi e le graduatorie: nella giornata di domani sarà opportuno tenere sott’occhio i profili social del Formez e il sito internet.