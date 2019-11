Cascate del Mulino: Terme Libere a Saturnia Nel sud della Toscana, si trova una delle sorgenti termali più famose al mondo

Nel cuore della Maremma, nel sud della Toscana, si trova una delle sorgenti termali più famose al mondo: quella di Saturnia. Non c'è niente di meglio di una vacanza autunnale in questo angolo di paradiso dove la natura esprime una delle sue migliori espressioni.

Ma spieghiamo meglio cosa si più vedere nella zona. Saturnia è un piccolo borgo toscano, una delle città più antiche d’Italia a dire il vero, ed è nota internazionalmente per le sue acque, le cui proprietà benefiche erano famose sin dal periodo etrusco/romano. I primi bagni pubblici di Saturnia vennero costruiti proprio dai romani, che li utilizzavano come luogo di incontri politici e sociali, nella piazza principale del paese, attualmente chiamata piazza Vittorio Veneto. I romani sfruttarono la posizione strategica di Saturnia, proprio sul tracciato della Via Clodia, frequentata da commercianti e pellegrini in direzione di Roma. Le Cascate del Mulino sorgono proprio ai piedi del borgo di Saturnia, immerse tra i panorami bucolici della Maremma Toscana, tra dolci colline e campagne coltivate.

Cosa sono le Cascate del Mulino, dette anche le Terme di Saturnia Libere?

Una imponente cascata di acqua solfurea si riversa incessantemente sulle sottostanti vasche scavate nella roccia calcarea. Si tratta di un luogo quasi fiabesco, dove l’azzurro intenso dell’acqua si mescola al bianco candido della roccia, al verde della natura circostante ed al blu del cielo. Le vasche accolgono il lento scorrere delle acque, e sono l’ideale per un bagno rigenerante e ristoratore, coccolati dal calore e dalle intense proprietà benefiche di quest’acqua “miracolosa”. Le acque delle Cascate del Mulino provengono dalla sorgente termale che si trova all’interno delle Terme di Saturnia Spa & Golf Resort®, si incanalano nel suggestivo torrente Gorello che attraversa i campi coltivati tipici della Toscana, e si gettano nell’impetuosa cascata. E' così che si formano le cascate del Mulino, dette anche le Terme di Saturnia Libere.

Curiosità sulle acque di Saturnia

Secondo la leggenda, le acque termali di Saturnia avrebbero origini divine. Racconta il mito che il dio Saturno, stanco delle continue guerre sempre in atto tra gli uomini, decise di punirli lanciando un dardo infuocato sulla terra. Questo dardo si andò a conficcare nel terreno, generando un cratere dal quale iniziarono a defluire acque calde avvolte da fitti vapori che si innalzavano verso il cielo. Grazie a questa sorgente di acqua termale fu in grado di placare le violenze e di originare generazioni di uomini saggi e pacifici. Sembrerebbe anche che il nome di queste sorgenti, derivi proprio da quello della divinità protagonista della leggenda.

Proprietà dell’acqua termale di Saturnia

L’acqua termale di Saturnia è famosa in tutto il mondo ed è considerata “miracolosa” per le sue incredibili proprietà benefiche e curative. L’acqua sgorga dalla sorgente naturale, che si trova all’interno del Parco Termale di Saturnia, dopo un lunghissimo percorso sotterraneo che ha inizio sulla vetta del Monte Amiata. Durante il suo percorso l’acqua filtra goccia a goccia tra la roccia, ed impiega ben 40 anni per raggiungere la sorgente. Dal cratere termale l’acqua fuoriesce con la straordinaria portata di 500 litri al secondo, ad una temperatura costante di 37.5°C. L'acqua di Saturnia è Carbonica, con 462 cc di anidride carbonica libera per ogni litro d'acqua, Solfurea, con 14 mg di idrogeno solforato per ogni litro di acqua, Solfata, con ioni di solfato. E' classificata come Bicarbonato-alcalina-terrosa, ed è ricchissima di ioni di magnesio, calcio e ioni di bicarbonato. Per la sua particolare composizione, e grazie alla presenza del plancton termale, quest'acqua è ideale nel trattamento di molteplici disturbi e patologie:

- acne, dermatiti, psoriasi, eczemi, micosi

- tonsilliti, riniti, faringiti, sinusite e sordità rinogena

- sindrome rino-sinuso-bronchiale e bronchiti

- reumatismi, esiti post-traumatici, paramorfismi e artrosi

- insufficienza veno-linfatica degli arti inferiori e vasculopatie periferiche

- dislipidemie, stipsi, piccola insufficienza epatica e dispepsia

Informazioni utili su Saturnia Terme

Le Cascate del Mulino sono terme libere - ad essere onesti sono considerate “Le Terme Libere più Belle della Toscana” - questo significa che l’ingresso è gratuito, sono sempre aperte e fruibili, giorno e notte, senza alcuna limitazione di orario, è gratuito anche il vicino parcheggio.

Trattandosi di terme libere è bene tenere in considerazione alcuni aspetti fondamentali:

- non sono presenti servizi di noleggio (ombrelloni, lettini, asciugamani etc…)

- è presente solo un piccolo punto ristoro che offre anche bagni e docce a pagamento

- la zona è molto tranquilla, in ogni momento del giorno e dell’anno, non c’è però sorveglianza, quindi è consigliabile non lasciare incustoditi oggetti preziosi

- le acque di Saturnia sono ricchissime di zolfo, è quindi consigliabile di non immergersi con gioielli in argento o altri metalli, per evitare che si rovinino

- le vasche naturali, in quanto tali, hanno un fondale che in alcuni tratti può risultare scivoloso, ricordate di indossare scarpette da scoglio

Un’esperienza da non perdere: il bagno notturno alle Cascate del Mulino

Se volete vivere un’esperienza indimenticabile alle Cascate del Mulino, e vivere questo piccolo angolo di paradiso come foste “uno del luogo”, dovete assolutamente provare l’emozione di un “Bagno di Notte alle Cascate del Mulino”. Se possibile infatti, le Cascate del Mulino diventano, di notte, ancora più affascinanti… Immerse nel buio della notte ed illuminate dalla flebile luce della luna e delle stelle, sembrano quasi essere dipinte… la notte è il momento migliore per vivere questo luogo, nel silenzio della natura incontaminata rotto solamente dal continuo scorrere dell’acqua che si getta nel sottostante torrente Stellata dopo aver attraversato le vasche naturali. Tutto intorno le campagne coltivate, il piccolo borgo di Saturnia in posizione dominante… un’esperienza da non perdere!

Il Parco Termale di Saturnia

A poche centinaia di metri dalle Cascate del Mulino si trovano le Terme di Saturnia Spa & Golf Resort®, uno dei più grandi parchi termali d’Europa. Un elegante e raffinato resort termale che unisce il benessere delle acque termali all’esclusività di un servizio di alto livello. Il parco termale è composto da 5 piscine termali all'aperto, idromassaggi, percorsi in acqua (calda/fredda). L'area benessere offre trattamenti e massaggi (da non perdere quelli a base di fanghi termali). Per gli appassionati di buona cucina, il 1919 Restaurant, guidato dalla sapiente guida dello Chef Roberto Rossi, è la scelta ideale. A disposizione inoltre un bar ed un bistrot.

Capitolo a parte dedicato allo sport: le terme dispongono infatti di un proprio Golf Club con campo da golf 18 buche PAR72 ed un campo pratica.

Dintorni

In pochi minuti, dalle Cascate del Mulino, si raggiungono due dei più interessanti borghi della Maremma Toscana: Saturnia e Montemerano.

- Saturnia è il borgo che dona il nome alle terme ed è anche una delle città più antiche d’Italia. Anticamente nota con il nome di Aurinia (scelto da Plinio, in riferimento ad un'antica leggenda che la identificava come il luogo scelto dal dio Saturno dopo la sua caduta dal trono celeste), Saturnia fu abitata sin dal Neolitico e poi in epoca Villanoviana. Saturnia orbitava attorno all'antica città di Caletra e fu una importante città etrusca (tanto che nell'VIII secolo a.C. venne costruita la cinta muraria). Con la caduta della città di Vulci, la città passò ai romani e nel 183 a.C. divenne una colonia Sabatina, per poi essere trasformata in una prefettura. In epoca medievale Saturnia fu governata dagli Aldobrandeschi e successivamente passò agli Orsini, ai Senesi ed ai Medici di Firenze. Saturnia ospita oggi un prezioso patrimonio storico ed artistico, a partire dalla sua cinta muraria (originariamente costruita dagli etruschi), ne fa parte la Porta Romana (l'ultima rimasta in piedi) che sorge a protezione del tracciato dell'antichissima Via Clodia. La Chiesa di Santa Maria Maddalena, il principale edificio sacro della cittadina toscana, il Museo Archeologico, con una importante collezione di reperti provenienti dalle vicine necropoli etrusche, in particolar modo quella del Puntone. Ed infine il Polo Aldi, che si affaccia nella piazza principale di Saturnia, dedicato al celebre pittore di origine mancianese Pietro Aldi, vissuto nella seconda metà del 1800.

- Montemerano è uno dei Borghi più Belli d’Italia e una delle tappe da non perdere durante la vostra vacanza in Maremma. Racchiuso tra le sue caratteristiche mura a forma di cuore, il borgo di Montemerano è uno dei più particolari della Toscana, un meraviglioso esempio di arte medievale perfettamente giunta fino ai nostri giorni. Passeggiando tra i suoi vicoli si ha come l’impressione di rivivere i secoli passati, tra antiche leggende e tradizioni antichissime. Da non perdere la Piazza del Castello, meravigliosa location accessibile per mezzo di un grande arco che si apre su questa piccola ma suggestiva piazza, tra palazzi in pietra e terrazze di fiori coloratissimi. La Chiesa di San Giorgio è la principale dell’abitato ed è consacrata al Santo Patrono del Paese (al quale viene dedicata una intera settimana di festa nel mese di Aprile).

