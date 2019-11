Diabete: allarme, Campania al top in Europa per morti E' la terra più a rischio d'Italia

E' allarme diabete in Europa e in Campania. La nostra infatti è una delle regioni col tasso più alto di morti per complicanze dovute alla malattia. Emerge da uno studio di Eurostat: nel 2016, ultimo anno in cui si ha un cruscotto di dati completo, in Europa sono morte di diabete 114400 persone, il 2 per cento del totale delle morti.



Il tasso di mortalità standardizzato per diabete si è attestato a 22 decessi per 100,000 abitanti dell'Ue, mentre con almeno 45 decessi per 100,000 abitanti, i più alti tassi sono stati registrati in:

• le regioni portoghesi ultraperiferiche di Região Autónoma dos Açores (74), Região Autónoma da Madeira (60) e nella regione portoghese dell'Alentejo (50),

• Cipro (64).

• due regioni della Repubblica Ceca: Moravskoslezsko (57) e Severozápad (54),

• le regioni ultraperiferiche di Francia: La Réunion (55; dati 2015) e Spagna: Isole Canarie (47) e Ciudad Autónoma de Melilla (45),

• due regioni austriache: Burgenland (54) e Niederösterreich (46),

• tre regioni in Italia: Campania (54), Sicilia (48) e Calabria (45),

• regione meridionale dell'Ungheria: Dél-Dunántúl (52),

• Malta (45).

In realtà la Campania, quella che delle tre ha il tasso più alto, è ventesima in una classifica che, come sottolinea Eurostat, parte da una regione portoghese dove si raggiunge il tasso di mortalità per 100mila abitanti di 74.



Ma in generale le Regioni del Sud Italia sono tutte al di sopra della media nazionale italiana che, a sua volta, è al di sopra di quella dell’Ue 28: 29,31 l’Italia, 22,45 l’Ue 28.



Sotto la media italiana ma comunque sopra quella europea ci sono sette Regioni: Molise, Abruzzo, Liguria, Toscana, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna.



Sotto la media Ue ce ne sono invece sei: Marche, Umbria, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano, con quest’ultima che stacca tutte le altre verso il fondo classifica con un tasso di mortalità di 13 ogni 100mila abitanti (oltre quattro volte inferiore a quello della Campania), ma resta comunque all’80° posto dal fondo classifica.