Cavi di rete: le proposte di Rs Components

RS Components è una delle aziende leader in Italia nella vendita di componenti elettrici ed elettronici. Anche chi ha bisogno di acquistare un cavo di rete, dunque, può rivolgersi a questa società per ricevere a casa un prodotto di alta qualità ad un costo competitivo.

L’azienda soddisfa le esigenze sia dei clienti privati – i quali hanno bisogno di acquistare al dettaglio e non trarrebbero alcun vantaggio dall’effettuare ordini di grandi quantitativi – sia dei professionisti del settore, che potrebbero invece avere la necessità di acquistare una quantità maggiore di cavi di rete per le telecomunicazioni.

Quali sono i cavi di rete venduti da RS Components?

L’azienda commercializza una vasta gamma di cavi di rete, appartenenti a categorie differenti. I cavi di cat-5 operano con una frequenza di 100 Mhz e sono in grado di offrire una velocità massima di 100 Mbps, mentre quelli classificati come cat-5e operano alla stessa frequenza, ma sono in grado di arrivare ad una velocità di 1 Gbps.

Tra i più richiesti in assoluto troviamo i cavi di rete cat 6. Questi operano ad una frequenza fino a 250 Mhz e possono raggiungere come velocità massima i 10 Gbps, a patto che il cavo abbia una lunghezza complessiva inferiore ai cinquanta metri. Per cavi più lunghi, le prestazioni in termini di velocità calano ed infatti la velocità massima si attesta a 1 Gbps, pari a quella dei cavi cat-5e.

Per poter mantenere velocità elevate anche con cavi di lunghezza superiore ai cinquanta metri, si può scegliere di optare per la cat-6e. Anche questi cavi di rete sono venduti da RS Components e, oltre a essere in grado di operare ad una frequenza fino a 500 Mhz, essi garantiscono una velocità massima di 10 Gbps, senza alcun limite di lunghezza del cavo.

Oltre a queste categorie principali, nel catalogo della società si trovano anche numerose altre tipologie di cavi. L’azienda è infatti il punto di riferimento per tutti coloro che devono acquistare fibra ottica, cavi e prolunghe telefoniche, cavi di rete assemblati, cavi ethernet ed anche cavi di rete di altre categorie che non sono state descritte in dettaglio in precedenza (6a, 7, 7a, 8).

Protezioni per i cavi di rete

Al fine di offrire prestazioni di elevata qualità e garantire la durata nel tempo dei cavi di rete, tutti i cavi commercializzati da RS Components possono essere dotati di speciali protezioni.

Si può acquistare un doppino ritorto non schermato, oppure si possono comprare cavi di rete con differenti tipologie di schermature a seconda delle necessità e del progetto per il quale il cavo acquistato deve essere utilizzato.

Perché affidarsi a RS Components?

I clienti che hanno bisogno di acquistare componenti elettrici ed elettronici possono affidarsi a RS Components per avere la certezza di ricevere a casa dei prodotti di qualità. L’azienda opera ormai da più di 80 anni nel settore e ha maturato l’esperienza necessaria per selezionare per i suoi clienti solo i prodotti migliori.

Nel catalogo online della società si trovano al momento oltre 600 mila prodotti diversi, realizzati da circa 2.500 marchi del settore: il cliente potrà trovare in pochi minuti il prodotto di cui ha bisogno, effettuare l’ordine comodamente online e ricevere il prodotto a casa entro due giorni lavorativi dal completamento dell’ordine.

L’e-commerce si rivolge sia ai clienti privati che vogliono acquistare al dettaglio, sia ai professionisti e alle aziende che vogliono acquistare grandi quantità. In entrambi i casi, i prezzi saranno molto competitivi, il che costituisce un vantaggio per aziende e privati che vogliono risparmiare, ma che non vogliono rinunciare alla qualità.