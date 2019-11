Rilevazione presenze: lettori rfid e altre soluzioni utili Vediamo da vicino di cosa parliamo quando ci occupiamo di tecnologie RFID

Le aziende, in particolar modo quelle più strutturate e di medie o grandi dimensioni, si trovano a dover gestire un alto numero di dipendenti e di esigenze diverse. I lettori RFID possono essere d’aiuto in questi contesti. Scopriamo cosa sono e perché scegliere di utilizzarli.

Gestire entrate e uscite del personale può diventare una sfida incessante e portare via tempo e risorse di addetti incaricati che potrebbero essere destinati ad altre attività. L’ottimizzazione dei processi passa proprio dall’attenzione a questi aspetti delicati che sono di poca rilevanza solo all’apparenza.

Ecco perché sono sempre di più le realtà che decidono di avvalersi del supporto di un Lettore RFID. Un sistema di questo tipo, grazie alle sue peculiari specifiche tecniche, permette a un’azienda di avvantaggiarsi enormemente sotto il profilo della gestione del personale e delle presenze in loco.

Prima di approfondire i vantaggi che potrebbero spingere un’azienda verso questi sistemi, vediamo da vicino di cosa parliamo quando ci occupiamo di tecnologie RFID.

Tecnologie RFID: definizione e caratteristiche.

Per comprendere in profondità le incredibili possibilità consentite da questi sistemi è essenziale partire dalle loro funzionalità e scopi. Le tecnologie RFID sono nate con l’obiettivo di garantire un riconoscimento immediato, univoco e certo di determinati elementi.

Più nel dettaglio il meccanismo su cui fonda la Radio Frequency Identification, cioè l’RFID, garantisce un’identificazione automatica grazie alla propagazione nell’aria di onde elettro-magnetiche. Utilizzando il processo, conosciuto anche come hand free e composto in via principale da tre elementi, possiamo perciò avvalerci del riconoscimento massivo e a distanza. Che si tratti di un oggetto, di un animale, di una persona non ha importanza. La tecnologia RFID rileva ogni fattore sia fermo che in movimento.

Per poter sfruttare i benefici di questo sistema dovremo quindi disporre di tre diverse dotazioni che dialogheranno tra loro in maniera continuativa. Si tratta nello specifico di:

- un tag creato dall’unione di un chip e un’antenna;

- un’antenna aggiuntiva;

- il lettore vero e proprio.

In aggiunta sarà poi necessaria la presenza di un computer che ci permetterà una gestione attenta e ottimizzata dell’intero insieme. Questi quattro elementi andranno a dare vita a un circolo virtuoso che consentirà uno scambio di informazioni rapido e sempre aggiornato. Un’interazione costante che può vedere applicazioni in svariati campi. Tra questi troviamo: la logistica, le attività legate alla distribuzione, la gestione di inventari di vario e tipo e, come accennato all’inizio, la rilevazione delle presenze.

Lettori RFID: perché utilizzarli?

Abbiamo visto per cosa possiamo impiegare l’RFID e quali sono i campi principali, ma quali sono i vantaggi per le aziende che scelgono di avvalersi di questa tecnologia?

Il primo beneficio che possiamo riscontrare a livello aziendale è sicuramente connesso all’ottimizzazione dei tempi e delle risorse dedicate alla rilevazione delle presenze. Oggi più che mai siamo sempre più attenti a un impiego puntuale e non dispersivo delle energie. Per questo motivo lavoriamo con costanza per ridurre al minimo i costi e massimizzare i nostri profitti.

Poter contare sulla tecnologia RFID, quindi, ci permette proprio di snellire un processo lungo, complesso e dai costi elevati come quello della gestione manuale e non informatizzata delle entrate e uscite del personale.

Un altro interessante vantaggio è che un lettore RFID ci assicura un servizio sicuro e affidabile anche nel lungo periodo grazie alla sua flessibilità e alle sue caratteristiche tecniche che rimangono performanti nel tempo.

Un ultimo aspetto che non è da sottovalutare è la semplicità di utilizzo. Non occorrono conoscenze particolari o complicati corsi di formazione per utilizzare questo sistema correttamente fin da subito. Sia per i lavoratori sia per gli addetti incaricati al controllo sarà molto semplice entrare nel flusso operativo e impiegare al meglio la tecnologia RFID. Motivo per cui lettori e sistemi di questo genere sono sempre più richiesti e impiegati in contesti aziendali anche molto diversi fra loro.