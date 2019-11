Acqua Vera contaminata: lotto ritirato dal mercato. Ecco quale Nel mirino le bottigliette da mezzo litro: possibile presenza di batteri

Ritirato un lotto di Acqua Nestlé Vera Naturae per sospetta non conformità microbiologica. A dare notizia del ritiro dal mercato da parte del produttore è il sito del ministero della Salute. Ad essere interessato dalla misura è il numero di lotto 9303842201, con data di scadenza 10/2020. Si tratta di bottigliette da 50 cl, prodotte dalla Sanpellegrino Spa nello stabilimento di Castrocielo, in provincia di Frosinone. Motivo del richiamo: «Segnalazione da parte dell'Asl di Frosinone per presunta non conformità microbiologica». Le avvertenze indicano una «sospetta presenza di anaerobi sporigeni solfito riduttori».