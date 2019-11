I motivi per cui dovresti considerare il Trading Forex Investire nel mercato forex è un'ottima idea se hai un capitale limitato

Il cambio è spesso visto come una porta di accesso al trading da molti principianti a causa della sua innata semplicità. Molte persone hanno una conoscenza di base su come funzionano le valute, il che può rendere la curva di apprendimento meno ripida per i principianti. Il mercato forex ha anche una barriera molto bassa per entrare e quasi tutti possono iniziare a fare trading, anche con un capitale limitato. Ma ci sono migliaia di altri fattori che rendono il mercato forex interessante sia per i trader esperti che per quelli più nuovi. Diamo un'occhiata ad alcuni dei motivi per cui dovresti considerare di fare trading con il forex.

Accessibilità e Dimensioni

Una delle cose migliori del mercato dei cambi è che è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a differenza per esempio del mercato azionario. Non è necessario attendere la chiusura o l'apertura di qualche istituzione e non ci sarà da impazzire per capire come iniziare. Puoi iscriverti con un broker come TradeFW e iniziare a fare trading a qualsiasi ora del giorno su diverse piattaforme.

Un altro fattore che rende il forex così popolare è la dimensione del mercato. Si stima infatti che vengano scambiati ogni giorno tra 2000 e 5000 miliardi di dollari sul mercato forex. Uno dei vantaggi di questo è che il mercato non può essere facilmente manipolato da investitori più grandi. Ad esempio, non dovrai preoccuparti di un enorme vendita o acquisto che influisce sul prezzo di una valuta. Ciò offre al trader medio la stessa potenza sul mercato dei trader istituzionali.

Diversi Modi di Fare Trading

Ogni broker avrà una vasta gamma di opzioni e piattaforme di trading tra cui scegliere. CM Trading, ad esempio, consente agli operatori di scambiare valute utilizzando un browser, un tablet o un dispositivo mobile grazie alla piattaforma MT4. Hanno anche un’altra piattaforma che ti consente di copiare operazioni di successo di altri trader. Questo rende l'apprendimento dei mercati molto più semplice e ti dà molta più flessibilità rispetto ad altri metodi. Di conseguenza, avrai anche la possibilità di realizzare profitti molto più velocemente.

Alta Liquidità

Un altro motivo per cui il forex attira così tanti trader è la sua liquidità. Con il forex, sai che ci saranno sempre acquirenti e venditori in normali condizioni di mercato. Quindi, non ci sarà mai la possibilità di rimanere "bloccati" come con le penny stock o altri strumenti finanziari.

Usa il Potere della Leva Finanziaria

La leva finanziaria ti consente di controllare più risorse di quelle che effettivamente investi. Ad esempio, se ti affidi ad un broker che ti offre una leva 50:1, significa che sarai in grado di controllare fino a 5.000 € in valuta con un deposito a margine di 100 €. Con la leva finanziaria è possibile massimizzare le opportunità di profitto limitando il capitale di rischio. Tuttavia, è importante sapere che dovrai avere una strategia solida di gestione del rischio poiché un uso improprio della leva finanziaria potrebbe portare a enormi perdite.

Investire nel mercato forex è un'ottima idea se hai un capitale limitato e vuoi testare le acque con un mercato più facile da capire. È anche un ottimo strumento per le persone che desiderano flessibilità e un accesso al mercato con più liquidità del pianeta.