I rapporti secolari tra USA e Campania La cultura e le tradizioni italiane sono sempre state riconosciute ed apprezzate in tutto il mondo

Gli Stati Uniti, ad esempio, sono uno di quei paesi che ci hanno accolto a braccia aperte e si sono innamorati della nostra cultura e delle nostre tradizioni.

Andiamo a scoprire nello specifico però che rapporti ci sono tra gli USA e una delle regioni più amate d'Italia, la Campania. Prima però, analizziamo nel dettaglio la storia dell’emigrazione del popolo italiano negli Stati Uniti.

Storia dell’emigrazione Italiana negli Stati Uniti

Tra il 1880 e il 1915 circa quattro milioni di italiani emigrarono negli Stati Uniti. Le cause dell'emigrazione furono diverse: la popolazione meridionale fu gravemente danneggiata dalla guerra, fu depredata dai soldati e sfinita dal sistema feudale.

A partire dal 1880, gli Stati Uniti erano aperti all'immigrazione, in modo tale da poter dar via al loro sviluppo capitalistico. Le navi trasportavano merci in Europa e ritornavano in patria con gli emigranti a bordo.

Il trasporto via nave verso l'America era più economico dei treni per il Nord Europa, e così tante persone scelsero di attraversare l'oceano.

L'America al tempo veniva vista dagli Italiani come quella mitica terra di ricchezza dove chiunque poteva far fortuna.

Anche se le grandi ondate di emigrazione dall'Italia meridionale degli inizi del XX secolo sono ben alle nostre spalle ormai, le grandi città di tutto il mondo hanno ancora dei quartieri chiamati "Little Italy".

Questi quartieri sono ormai abitati dai nipoti e dai pronipoti di coloro che lasciarono l'Italia meridionale.

Musica napoletana negli Stati Uniti

Sono tante le canzoni napoletane apprezzate in tutto il mondo ed in particolare in America.

La più famosa ed amata però è “O Sole Mio”. Questa canzone della tradizione napoletana fu scritta nel 1898 da Giovanni Capurro mentre la musica fu composta da Eduardo di Capua.

La versione italiana più stimata e gradita è quella di Enrico Caruso, la quale diede il via all’emulazione e alle tantissime riedizioni che vennero fatte.

Sono state prodotte moltissime versioni di "O sole mio", alcune delle più famose al mondo sono interpretate proprio da cantanti americani come:

- There’s No Tomorrow di Dean Martin, anche lui italo-americano;

- It’s Now or Never di Elvis Presley.

Federazione delle Associazioni Campane in USA

La Federazione delle Associazioni Campane è un’associazione senza scopo di lucro. La loro missione è di promuovere iniziative per la vita sociale e culturale della comunità italo-americana.

In particolare quella della regione Campania negli Stati Uniti, mantenendo viva la storia, la cultura, lo sport e il tempo libero della comunità italiana.

Imprese Campania: collaborazione tra Regione Campania e stato dell’Ohio

E’ notizia recente inoltre, quella di una collaborazione strategica tra la Regione Campania e lo stato dell’Ohio. Lo scopo di questa collaborazione è quello di favorire l’internazionalizzazione delle imprese campane.

Si è tenuta infatti, lo scorso 23 ottobre, la presentazione del piano per instaurare questa collaborazione.

Tanti sono stati gli ospiti che hanno parlato di innovazione, imprese digitali, incentivi fiscali e sinergie col sistema della ricerca.

Vivere la Campania negli USA: come fare

Abbiamo finito di vedere in che modo i rapporti tra USA e Campania si sono creati, evoluti e tutt’ora continuano a svilupparsi.

