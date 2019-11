Sondaggio choc: "Per il 56per cento giusto picchiare il cane" Realizzato per conto di Aidaa: secondo il 56 per cento degli intervistati giusto dare botte



Il centro studi Italiambiente ha elaborato i dati di un sondaggio realizzato per conto di AIDAA intervistando sui social 400 persone iscritti a gruppi di tutela dei cani. Due le domande poste: nella prima si è chiesto se è lecito picchiare un cane come metodo educativo, o quando abbaia. La seconda domanda ha riguardato l'uso dei collari di contenimento e della museruola come metodo di coercizione. Ecco a voi le risposte

E' giusto picchiare il proprio cane come metodo educativo o quando abbaia?

SI 168 PARI AL 42%

NO 154 PARI AL 38.5%

NON SO 22 PARI AL 5,5%

SI MA AL MIO CANE NON LO FAREI MAI 56 PARI AL 14%

Lei approva l'uso del collare di contenzione e della museruola come metodo educatico

SI 123 PARI AL 38,7%

NO 209 PARI AL 52,3%

NO SO 32 PARI AL 8%

SI MA NON LO FACCIO MAI 36 PARI AL 9%

In poche parole il 56 per cento degli intervistati ritiene giusto picchiare il cane anche si di questi il 14% non lo farebbe mai al proprio cane, mentre situazione diversa per i collari di contenzione e museruola, qui i contrari sono la maggioranza assoluta con il 52,3%