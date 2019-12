Laurea semipresenziale in Tecniche Audioprotesiche in Spagna L'unica professione che ha 0% di tasso di occupazione

All’interno del panorama odierno italiano lo spazio per trovare un lavoro che offra stabilità e soddisfazioni sembra sempre più ristretto, mettendo in grossa difficoltà i giovani alla ricerca di un percorso di studi valido che possa aiutare a prepararsi in maniera efficace a svolgere una professione di cui non manchi richiesta.

La soluzione migliore in quest’ottica è avvicinarsi ad un settore che sta conoscendo un successo incredibile e un livello di disoccupazione pari allo 0%, scegliendo una laurea in tecniche audioprotesiche, che permette un semplice ingresso nel mondo del lavoro in strutture mediche, enti o laboratori, in ambito pubblico o privato.

Il fenomeno di perdita dell’udito o ipoacusia riguarda infatti una percentuale di popolazione in continua crescita, che si attesta secondo dati ISTAT attorno al 13%, spingendo sempre più persone, nell’intento di voler mantenere alta la qualità della vita anche in età avanzata, a ricorrere ad apparecchi acustici di ultima generazione che fanno di efficacia e discrezione i loro punti di forza.

I giovani che intendono intraprendere questo interessante percorso formativo devono però scontrarsi con test di ingresso che rendono molto più complicato l’accesso al corso di laurea, mettendo a rischio tutto il progetto di vita.

Per evitare queste problematiche sempre più studenti ricorrono ad un’alternativa come un corso di Laurea semipresenziale in Tecniche Audioprotesiche senza test d’ingresso in Spagna che viene proposto da EISAF, centro Universitario che collabora da oltre 10 anni con l’Università spagnola. Grazie ad una collaudata organizzazione, è così possibile usufruire di una preparazione seria e completa, con un periodo in Spagna di sole 2 settimane, supportati per tutto il tempo da un tutor esperto che garantirà consulenza didattica e burocratica di alto livello.

Invece di perdere tempo dietro ad esami di accesso, si può scegliere di iniziare subito a seguire comode lezioni online, con la possibilità di frequentare in spagnolo con traduzione dei testi in italiano e senza vincoli di orari fissi o spostamenti per raggiungere le sedi universitarie. Dopo un esame finale a risposta multipla, verrà rilasciato un titolo di studio abilitante, per il quale EISAF vi aiuterà ad effettuare in tempi rapidi il riconoscimento in Italia, in modo da poter partecipare a concorsi ed esercitare la professione regolarmente.

Questo corso abilitante di durata triennale non necessita di ulteriori misure compensative oltre a quelle standard previste dalle normative europee, che tendono a facilitare queste procedure rendendole più snelle e rapide. Comunque le fasi di reperimento della documentazione e di istanza al Ministero della Salute in Italia saranno gestite da EISAF, esperta ormai di tali pratiche visto il gran numero di studenti che ogni anno decidono di affrontare questo percorso di studi fra Italia e Spagna.

Gettare le basi per un futuro lavorativo sicuro, che coinvolge competenze mediche e sviluppo tecnologico, rappresenta un passo importante da parte di giovani pieni di voglia di imparare, di acquisire competenze e professionalità, in una visione aperta e priva di barriere dell’educazione, tra test di ingresso e confini nazionali, che ben si adatta ad una società globalizzata e dinamica.