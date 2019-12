Maestra maltratta i bimbi "Fai schifo, sei proprio terrone" L'essere del sud diventava un'offesa per una maestra di Varese che maltrattava i bimbi del nido

“Fai schifo, sei proprio un terrone”, era questo uno degli insulti utilizzati dalla maestra di Varese sospesa dalla professione per sei mesi dal Gip, per aver picchiato e maltrattato bambini di un asilo nido, di età compresa tra pochi mesi e due anni.

Dunque l'essere del sud diveniva un'offesa, tra le altre e tra gli schiaffi e il lasciar soli quei bimbi in preda a crisi di pianto.

Le indagini erano partiti dalla denuncia di un bimbo che aveva avuto incubi e difficoltà relazionali. I carabinieri hanno fatto emergere che la donna lasciava anche soli i bambini: quando lasciava entrare il compagno appartandosi in un'altra stanza. Maltrattamenti che, secondo i carabinieri, a partire dal 2017 la maestra avrebbe messo in atto sui suoi piccoli alunni almeno in una ventina di occasioni. Maltrattamenti che consistevano in insulti "Sei proprio un terrone" "Non vedi che fai schifo", a volte schiaffi e in alcuni casi nel lasciare soli i bambini nonostante fossero in preda alla disperazione e a crisi di pianto.