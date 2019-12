Sindaci, parroci:aprite chiese e palestre a randagi e clochard L'appello Aidaa a primi cittadini e parroci

Appello Aidaa per clochard e cani randagi in vista dell'inverno: In Italia ci sono oltre 4.500 clochard con i cani al seguito, tra queste 800 donne che vivono costantemente in strada e che con il brutto tempo possono mettere a repentaglio la loro salute, e la vita dei loro amici a quattro zampe specialmente se anziani per questo L'AIDAA lancia un accorato appello ai sindaci ed ai parroci perchè in queste notti fredde aprano le palestre e le chiese per ospitare i clochard con i loro cani in quanto molti spesso non accettati nei dormitori pubblici. Allo stesso tempo il presidente dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente lancia un'appello a tutte le persone di buona volontà che abitano in zona ad alta densità di presenza di randagi (In Italia sono un milione i cani randagi che vivono liberi) affinchè lascino aperti cascinali, garage ed ogni spazio asciutto e al coperto dove questi animali possano rifugiarsi in queste giornate di freddo intenso lasciando a loro disposizione anche del cibo e delle ciotole di acqua pulita.