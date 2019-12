Capitale Umano: la polizza per proteggere il futuro Dona più sicurezza alla tua famiglia con Mediolanum

Capitale Umano: la polizza per proteggere il futuro

Perché è importante investire sul capitale umano? La risposta è semplice: per migliorare il proprio presente e il proprio futuro. Per farlo ci sono diversi modi. Uno di questi è puntare sulla formazione per intercettare nuove opportunità lavorative grazie a corsi di specializzazione o di formazione linguistica.

Un altro è puntare sulla protezione, scegliendo gli strumenti assicurativi più idonei per tutelare il proprio reddito. Un’assicurazione rappresenta un modo intelligente per salvaguardare il proprio benessere. Vediamo perché.

Il valore del capitale umano

Anzitutto, cosa si intende per capitale umano? Questo valore misura l’aspettativa di generare reddito di ciascun individuo sulla base della tipologia di impiego, della stabilità occupazionale e dell’età. Equivale, in altre parole, alla somma dei redditi che il lavoratore è in grado di produrre fino al momento della pensione ed è influenzato da numerosi fattori.

Tra i più significativi ci sono il livello di istruzione e, a maggior ragione, il genere. In termini di retribuzione, il divario fra uomini e donne è infatti molto elevato, come riportato dall’Istat nel rapporto pubblicato a dicembre 2019 e riferito all’anno 2017.

Dallo studio, più in particolare, è emerso un valore pro-capite maschile pari a 453mila euro contro i 231euro del capitale umano femminile. Al di là delle prospettive di carriera e di retribuzione, quali sono le strategie adottate dagli italiani per proteggere questa ricchezza?

La gestione del risparmio

Le scelte prevalenti, in ambito finanziario, confermano l’avversione al rischio e un ampio ricorso alla liquidità per gestire i risparmi. Il conto trimestrale dell’Istat riguardo il reddito e il risparmio delle famiglie del II trimestre del 2019 ha confermato la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici rispetto al trimestre precedente. L’obiettivo, prima di tutto, è migliorare la sicurezza della propria famiglia e accantonare le risorse necessarie per fronteggiare gli imprevisti futuri. Una prudenza lodevole che, tuttavia, non sempre si accompagna alla capacità di guardare lontano.

Affidarsi esclusivamente alle riserve di liquidità sul conto corrente si rivela poco strategico e, soprattutto, poco efficace. In particolare per quanto riguarda la gestione dei rischi legati alla salute, quali malattie, infortuni e invalidità permanente che possono compromettere la capacità lavorativa. È consigliabile, dunque, porsi la seguente domanda: come assicurare il Capitale Umano?

Perché proteggere il capitale umano

Le incertezze legate al futuro tendono, comprensibilmente, a generare un atteggiamento difensivo in tema di risparmio. Avere una visione proattiva, di contro, aiuta a gestire meglio il rischio. La polizza assicurativa rappresenta lo strumento privilegiato per acquisire maggiore serenità tutelando il tenore di vita e il benessere della famiglia.

Molto importante è proteggere il capitale umano perché ad esempio, nel caso di un’invalidità permanente può venire meno la capacità del capofamiglia di generare reddito. È fondamentale, quindi, avere uno strumento di protezione che metta la famiglia al riparo dal danno finanziario e che consenta di accedere alle migliori cure.

L’assicurazione Mediolanum Capitale Umano

Mediolanum Assicurazioni ha progettato una polizza ad hoc per soddisfare questa esigenza di protezione, la polizza Mediolanum Capitale Umano che offre una copertura completa per i rischi legati a malattie e infortuni. Il set di garanzie, le franchigie e i massimali possono essere configurati in maniera personalizzata in base al reddito e alla propria situazione lavorativa. Per effettuare una prima stima del tuo capitale umano puoi utilizzare l’apposito strumento presente sul sito della compagnia: in questo modo potrai avere una prima proiezione e valutare l’opportunità di analizzare le tue esigenze nel dettaglio con l’aiuto di un Family Banker Mediolanum.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE - "Mediolanum Capitale Umano" è una polizza di Mediolanum Assicurazioni per rischi da infortunio o malattia, distribuita da Banca Mediolanum. Prima della sottoscrizione verifica le tue esigenze assicurative e leggi il Set informativo disponibile su bancamediolanum.it e presso gli uffici dei Family Banker. La polizza prevede l’applicazione di franchigie, scoperti e massimali nonché limitazioni ed esclusioni alla Copertura Assicurativa.