Capodanno tra tradizioni e concerti In tutta la Campania numeri da record e feste in piazza

Queste vacanze hanno messo in risalto il momento d’oro che sta vivendo l’intera regione Campania dal punto di vista turistico. Il boom di presenze di turisti a Napoli ha fatto balzare la città di Partenopea al quinto posto tra le città scelte nel mondo dagli italiani per una vacanza last minut per capodanno.

Un successo confermato dai dai dell’Istat che hanno registrato una crescita, anche dei brevi e brevissimi soggiorni a Napoli, del 13,6% nel 2019.

A Napoli capodanno tra concerti e spettacoli pirotecnici

Napoli, come ogni anni la notte di capodanno sarà capace di coniugare contemporaneamente tradizione e modernità. Sulle tavole delle famiglie di napoletane infatti non mancheranno i piatti tradizionali dalle lenticchie agli struffoli, cibi che simboleggiano, nella cultura popolare, ricchezza e fortuna. Nelle piazze di Napoli si alterneranno concerti e spettacoli pirotecnici. Stefano Bollani, da poco cittadino onorario della città per decisione del sindaco Luigi de Magistris, Daniele Silvestri e Livio Cori si esibiranno sul grande palco di 40 metri allestito in piazza Plebiscito dove il Palazzo Reale sarà illuminato per l’occasione da 200 metri di led.

A mezzanotte uno spettacolo di fuochi d’artificio a Castel dell’Ovo illuminerà il golfo e sul lungomare saranno allestiti 4 palchi sui quali si intervalleranno artisti e dj fino all’alba.

A piazza Vittoria si esibiranno i cantautori, al Borgo Marinaro un revival di musica dace ’70-'80, in via Partenope invece la musica latino-americana e alla Rotonda Diaz una vera e propria discoteca all’aperto con musica house e elettronica.

La mattina del primo dell’anno ci sarà il solito bagno di chi prova, tuffandosi nelle acque gelide del golfo, ad esorcizzare il passaggio ad un nuovo anno da Posillipo a via Caracciolo.

Anche il centro storico, nelle strade dei Decumani è previsto l’ennesimo boom di presenze con un probabile nuovo record di visitatori. Per questo permane il senso unico pedonale a San Gregorio Armeno, il vicolo degli artigiani del presepe che i turisti di tutto il mondo ormai hanno imparato a conoscere e visitare. Le statuine, anche quest’anno, hanno avuto la capacità di raccogliere e riportare la modernità, con l’entrata di Joker nel presepe che si ritrova al fianco di Papa Francesco, che è stata la statuina più richiesta, seguita stranamente dal beniamino degli odiati juventini, Cristiano Ronaldo e dal grande Luciano De Crescenzo che ha lasciato un vuoto incolmabile nella cultura popolare napoletana.

In piazzetta a Capri dove è nato il capodanno in piazza

Anche a Capri, isola simbolo del capodanno, dove quarant’anni fa nella famosa e chic piazzetta nacque l’idea e la tradizione del capodanno in piazza, la tradizione sarà rispettata. L’amministrazione comunale dell’isola azzurra, guidata da Cirino Lembo, ha voluto puntare su Fabrizio Fierro e sulla Fierros' Band che suoneranno in piazzetta dalle 23 fino alla mezzanotte. Dopo il tradizionale brindisi, svariati dj capresi si esibiranno fino all’alba.

A Salerno tra le Luci d’Artista con Irene Grandi e i Negrita

A Salerno, che anche quest’anno ha vissuto il successo delle Luci d’Artista, in piazza Amendola dalle 22:30 sul palco del capodanno salernitano si esibiranno Irene Grandi e i Negrita.

Un capodanno che vedrà concerti, musica e spettacoli in tutte le piazze di una regione che i dati consegnano come una delle più visitate d’Italia.