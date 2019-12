Mercato dell’auto in Campania: che anno è stato il 2019? Un anno eccezionale in termini di immatricolazioni e di vendite auto

Continua ad essere l’automobile il principale mezzo di trasporto degli italiani che preferiscono la quattro ruote a tutti gli altri mezzi in circolazione. Soprattutto in regioni come la Campania dove il comparto auto ha fatto segnare numeri importanti in questo 2019 che sta per finire.

La Campania si è resa protagonista di un anno eccezionale in termini di immatricolazioni e di vendite auto. E Napoli non poteva che prendere le redini di questo trend, mostrando numeri con pochi eguali nello stivale.

Questo 2019 che sta per terminare porta con sé un aumento delle immatricolazioni pari al +8,9%. Il che è equivalso ad un totale di automobili vendute quest’anno pari a circa 1,1 milioni di unità. Numeri importanti che non si registravano da tempo e che fanno ben sperare in vista del 2020. In particolar modo per le auto usate visto che in Campania con circa 176.000 immatricolate nel 2019 si fa segnare un aumento assolutamente in linea con i trend e le medie nazionali.

Ancora molto bene la Fiat in questo 2019 con un aumento delle vendite superiore al 9%. Non a caso, la classifica delle auto più vendute vede proprio la Fiat occupare due delle prime tre posizioni: la prima e la terza, nello specifico. Vince la medaglia d’oro delle auto più vendute in Italia la Fiat Panda. Al secondo posto la Lancia Ypsilon mentre al terzo posto c’è la Fiat Tipo. Giù dal podio troviamo altre vetture Fiat, come ad esempio la Fiat 500 (quarta in classifica) e la Fiat 500L (sesta). L’ultima Fiat in classifica è la 500 modello X, solo ottava. Completano il giro la Renault Clio (quinta), la C3 della Citroen (settima), la Polo e la Fiesta (nona e decima).

Le auto elettriche

Capitolo a parte quello delle auto elettriche che fanno fatica a prendere quota, anche se si nota una certa crescita nell’ultimo periodo. In Italia si trovano circa 7.500 auto elettriche in circolazione, con un incremento che nel biennio 2018-2019 ha toccato quota +31% (+2.000 unità circa).

In Campania la crescita delle auto elettriche ha toccato +15,6% in termini di flotta elettrica circolante (con un totale di 178 vetture). Pur trattandosi di una percentuale inferiore alla media nazionale, si parla comunque di un dato molto importante, che sottolinea un’attenzione sempre maggiore verso le logiche green. È anche possibile analizzare la situazione delle province campane: su tutte spicca Napoli, seguita da Salerno, Avellino, Caserta e Benevento. In testa alla classifica delle province campane si trova Salerno; qui, a dicembre 2019, le autovetture elettriche e ibride erano pari allo 0,14% del totale auto circolanti, valore corrispondente a poco più di 930 unità. Al secondo posto si posiziona Napoli, dove la percentuale di automobili elettriche/ibride è pari a 0,13% (corrispondente a 2.314 unità), mentre sul gradino più basso del podio si trova Caserta, con una percentuale pari a 0,12%, vale a dire a 694 vetture. Chiudono la graduatoria regionale, a pari merito, le province di Avellino e Benevento.

