Animali spaventati dai fuochi d'artificio? Ecco cosa fare I consigli delle associazioni per la serenità degli amici a quattro zampe durante i festeggiamenti

Tutti pronti a festeggiare il Capodanno tra feste, cene e gli immancabile fuochi d'artificio: una tradizione che per gli animali rappresenta spesso un vero e proprio incubo. Ecco allora che come ogni anno la Lav, la lega per la protezione degli animali, chiede ai sindaci di “emanare un provvedimento che vieti l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale a Governo e Parlamento una legge nazionale di divieto”.

Nel frattempo, ecco una breve guida per contribuire a mantenere sereni cani e gatti che non temono particolarmente i rumori forti, evitare che i cuccioli possano sviluppare una sensibilità ai botti e al tempo stesso fornire ulteriori strategie per gestire e dare sollievo agli animali spaventati dai rumori forti. Secondo la guida proposta dall'associazione ecco i consigli utili per gli amici a quattro a zampe:

“Consulta con anticipo il tuo veterinario di fiducia, se sai che il tuo cane o il tuo gatto diventa particolarmente ansioso durante questo periodo dell'anno, ti aiuterà ad individuare soluzioni idonee a evitare o ridurre il senso di paura o di panico dell'animale.

Dota il tuo cane o gatto di microchip e di medaglietta recante un recapito telefonico. Collari e pettorine possono allentarsi o usurarsi con l'uso quotidiano, verifica bene la loro integrità. Se il tuo cane è particolarmente timoroso, usa una pettorina antifuga, si rivelerà preziosa in caso di rumori improvvisi. Il microchip è uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per riportare il nostro amico a casa. Assicurati che sia leggibile e le informazioni aggiornate.

Programma una lunga passeggiata diurna e un'uscita veloce all'imbrunire il 31 dicembre, prima che inizino i festeggiamenti. Tieni sempre il cane a guinzaglio nei giorni 'caldi', evita le zone potenzialmente a rischio. Non lasciare per alcun motivo gli animali incustoditi all'esterno, nemmeno se sono in gabbia, nemmeno su terrazzi e balconi o nel giardino recintato.

Crea una zona tranquilla e sicura per il tuo amico a 4 zampe, lascia che sia lui a decidere dove. Potrebbe essere vicino te oppure nella sua solita area di riposo, ma potrebbe anche essere nella vasca da bagno o nel seminterrato. Chiudi bene le finestre e le imposte, anche i bagliori improvvisi possono spaventare gli animali. Non isolarlo, non barricarlo o bloccarlo in una zona della casa, ma lascia che sia libero di muoversi e di venirti vicino se e quando lo desidera. Sii piu' tollerante del solito: alcuni studi hanno collegato atteggiamenti di cura all'aumento delle endorfine nel cervello, che aiutano ad alleviare lo stress.

Dimostra un atteggiamento sereno, se il cane o il gatto ti cerca devi esserci per lui, proponigli qualche giochino o coccola ma senza insistere, non eccedere nelle rassicurazioni per non aumentare la sua preoccupazione.

Associazioni positive. Se il tuo cane non è terrorizzato dai botti o se hai un cucciolo, nel momento in cui iniziano i fuochi fai cadere a sorpresa del cibo super squisito, ad ogni scoppio elargisci premi buonissimi con allegria".