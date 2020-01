Oroscopo: ecco cosa dicono le stelle per il 2020 Capricorno, Toro e Pesci al top

Capricorno e Toro al top: saranno questi secondo gli astrologi i segni al top per il 2020.

Nel dettaglio queste le tendenze per il nuovo anno:



Ariete:

Si parte a rilento, con qualche tensione in amore che però svanirà in primavera. I mesi primaverili saranno positivi anche per il lavoro. Un anno di costruzione con Saturno che transita nel segno, rimanendovi nel 2021.



Toro:

Sarà uin anno molto importante, all'insegna della grinta e delle opportunità. Da lasciar perdere amicizie e relazioni che non portano a nulla: la primavera sarà cruciale per le relazioni, non da escludere scelte importanti come convivenza o matrimonio. Nel lavoro ci saranno buone opportunità, in particolare per i giovani.



Gemelli

Si parte risentendo ancora dell'opposizione di Giove, ma in primavera ci saranno buone notizie in amore, con la possibilità di cominciare storie importanti, oi di risolvere una crisi di coppia o nei rapporti familiari. Sul lavoro occasioni a giugno, ma in generale i problemi sono alle spalle.



Cancro

C'è ancora Saturno a “rompere le scatole”, questa volta assieme a Giove. Questo vuol dire che servirà un impegno molto forte per superare gli ostacoli che arriveranno. L'inizio dell'anno sarà faticoso, ma la seconda parte dell'anno sarà positiva. Possibili conflitti in amore, ma con una buona dose di impegno si potranno superare. Anche sul lavoro c'è bisogno di diplomazia, ma con un po' di sforzo ci potranno essere buone occasioni.



Leone

In amore meglio la seconda parte dell'anno: ci sarà voglia di creare nuove coppie, di metter su famiglia, o di ricominciare da capo. Bene anche il lavoro, protetto dalle stelle ma attenzione alle spese: il consiglio è di risparmiare, anche perché da dicembre comincerà un periodo complicato.



Vergine

Molto bene dal punto di vista sentimentale: le relazioni stabili si consolidano, i single potranno trovare un partner. Meno bene per quel che riguarda il lavoro nella prima parte, in cui servirà grande concentrazione. Mentre la seconda parte del 2020 sarà stellare: grandi soddisfazioni sia dal punto di vista economico che sentimentale.



Bilancia

Si parte con qualche indecisione e preoccupazione, con qualche sguardo di troppo al passato. Molto bene il lavoro in particolare in primavera, accompagnati da Saturno. In generale già dalla primavera le stelle sorridono a questo sogno sotto tutti i campi.



Scorpione

Qualche polemica di troppo nei primi mesi dell'anno, poi si migliora, in particolare ad Agosto. Possibili cambiamenti, in particolare sul lavoro, da marzo 2019. Invece da agosto anche dal punto di vista professionale potranno arrivare buone opportunità.



Sagittario

Molto bene sia dal punto di vista sentimentale, sia per quel che riguarda l'ambito professionale l'inizio dell'anno. Occhio però a non cadere in tentazione. Sarà in generale ujn ottimo anno, di crescita: possibili viaggi importanti o magari spostamenti per motivi professionali.



Capricorno

Un anno importantissimo con Giove e Saturno nel segno. Attenti a non vivere solo il lavoro però e a dare importanza anche ai sentimenti, specie nelle relazioni consolidate. Le stelle in ogni caso vi sorridono e per tutta la prima parte dell'anno parlano di successi in ogni campo. Attenzione alla fine però, con qualche nemico sul vostro cammino.



Acquario

C'è voglia di cambiamento, e le stelle fino a maggio sono buone. Ottime se si punta a sposarsi, convivere o avviare nuove situazioni lavorative, magari in proprio. Bene i sentimenti e anche la fortuna.



Pesci

Possibili riflessioni: in particolare riguardanti le relazioni all'inizio dell'anno. Benissimo il lavoro: ci saranno grandi risultati, riconferme o nuove opportunità in particolare per chi fa lavori creativi o artistici.