Vivere lo sport grazie al web: dallo shopping al fitness Streaming, shopping online e app per il fitness hanno cambiato il nostro approccio verso lo sport

Internet ha modificato profondamente il modo di vivere lo sport. Il digitale è entrato ormai a far parte delle nostre abitudini quotidiane, dallo streaming della partita di calcio preferita alle app per il fitness, senza dimenticare le piattaforme specializzate nello shopping online di scarpe, abbigliamento ed accessori sportivi.

Abbonarsi ad un sito di streaming e seguire in diretta i più importanti eventi di sport su smart tv, pc, smartphone e tablet. Oggi il livello dell’offerta in Italia è molto buono, con la possibilità di scegliere di guardare tanti match in programma quotidianamente nelle principali discipline. Non solo Calcio ma anche Tennis, Basket, Volley, Golf e tante altre ancora. Uno dei portali più conosciuti al momento è Dazn, scelto soprattutto dagli amanti del calcio ma che mette a disposizione un ricco palinsesto per seguire altri sport.

Per chi si dedica abitualmente all’attività sportiva, ormai è difficile fare a meno di app specifiche, utili per monitorare ogni singola prestazione. Ne sono un esempio “Runtastic” o “Sports Tracker”, dedicate a chi piace camminare e correre. Sono gratuite negli usi di base, consentendo tramite il GPS di registrare tutta una serie di interessanti dati relativi ai propri allenamenti. Ad esempio è possibile sapere il numero di calorie bruciate, i chilometri percorsi ed altre utili informazioni. Ovviamente i risultati raggiunti si potranno condividere con gli amici sui social.

L’attività sportiva coinvolge milioni di italiani, da sempre attenti all’abbigliamento ed al modo di vestire anche durante gli allenamenti. Grazie allo shopping online è possibile approfittare di numerosi articoli sportivi di qualità a prezzi convenienti. Secondo le ultime ricerche di mercato gli italiani preferiscono rivolgersi a siti online specializzati, come ad esempio Calcio Shop, una piattaforma da diversi anni attiva nel settore, con tantissimi prodotti specifici per i calciatori e gli sportivi in genere. Acquistare online consente di disporre di un più vasto catalogo, rendendo più facile trovare il modello di scarpe o la t-shirt della marca preferita.

Internet ed i tanti dispositivi di cui oggi siamo in possesso hanno dunque migliorato il nostro rapporto nel vivere lo sport. Si acquista sempre più su portali specializzati che dispongono di migliaia di prodotti ed accessori, si fa uso di App fitness per monitorare con cura gli allenamenti e, una volta tornati a casa, si guarda in streaming il match di calcio preferito comodamente sdraiati sul divano.