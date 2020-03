Covid-19 Live: Altri 5 casi, 50 in Campania. C'è primo guarito Fino al 18 marzo niente prestazioni ambulatoriali in ospedale. No stop per concorsi

Aggiornamento ore 21: sono altri cinque i tamponi positivi, si arriva a 50 casi, ma c'è il primo guarito (leggi qui)

Aggiornamenti 17.00 Altri sette tamponi positivi in Campania (Leggi qui)



Aggiornamento 16.15. Rinviato il referendum per il taglio di parlamentari

Aggiornamento ore 14.50. A Pompei turismo dimezzato, crollano le presenze degli stranieri (Leggi qui)



Aggiornamento ore 13.30: Da Sabato forse il sindaco Mastella farà "qualche ora di lezione di educazione civica" online (Leggi qui)

Aggiornamento ore 13.20 In Campania stop alle prestazioni ambulatoriali negli ospedali fino al 18 marzo (leggi qui)

Aggiornamento ore 13.15 Ad Avellino 8 infermieri dell'ospedale Moscati in isolamento (Leggi qui)

Aggiornamento ore 13.08 A Benevento chiude anche il Palazzo di Giustizia, con Tribunale, Procura e Giudice di Pace, per tre giorni per sanificazione (Leggi qui)

Aggiornamento ore 13.00 Polemica per il mancato stop ai concorsi pubblici in Campania. "Evidentemente le esigenze elettorali di De Luca vengono prima della salute dei cittadini" (leggi qui)

Aggiornamento ore 12.50 Ecco la mappa dell'infezione da Coronavirus in Italia (vedi qui)



Aggiornamento ore 12.25 A Pozzuoli il sindaco Figliolia chiude teatri, cinema e discoteche (leggi qui )



Aggiornamento ore 12.00 A Napoli chiuse ue sezioni della Corte d'Appello a Napoli è stato invitato a tornare a casa, in via precauzionale, in attesa di notizie certe su un sospetto caso di contagio che potrebbe riguardare un magistrato di Corte d'Appello.



Aggiornamento ore 11.30 All'Università del Sannio via a lezioni online (Leggi qui)

Sono allo stato 38 i contagi da coronavirus in Campania, in attesa del nuovo bollettino di oggi. Tra i nuovi contagi anche una donna incinta (leggi qui), ma allo stato non risultano casi gravi, neppure tra le persone ricoverate in ospedale (6 persone in ospedale e nessuno in terapia intensiva).



In mattinata è finalmente riuscita a ripartire per Bergamo la comitiva di turisti bloccati in quarantena a Ischia dopo la positività di uno di loro.

Ma tra scuole chiuse e il diffondersi di voci relative a casi veri o presunti, spesso presunti, c'è il panico.



Tant'è che al Cotugno, ospedale di riferimento per la Campania, si fa fatica a calmare pazienti che prendono d'assalto il nosocomio chiedendo tamponi, anche in maniera totalmente inusitata, non avendo alcun sintomo e non essendo stati in contatto con persone contagiate dal virus.



Il governatore De Luca però ha assicurato: “Il problema è sotto controllo e stiamo cercando di arginare il contagio. La Campania in ogni caso sarebbe in grado di reggere anche un gran numero di casi: abbiamo verificato i numeri, chiedendoci coi direttori sanitari se la Campania sarebbe in grado di gestire un numero di casi pari a quelli registrati in Lombardia e la risposta è sì”.

De Luca ha anche annunciato che lo stop ai concorsi pubblici non ci sarà (Leggi qui).