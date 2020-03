Covid-19 Live: 400 casi e 5 comuni chiusi Preso un altro sciacallo delle mascherine

Aggiornamento ore 11.28 A New York Bill De Blasio adotta il modello italiano: chiusi bar, ristoranti, cinema e scuole (Leggi qui)

Aggiornamento ore 11.00 In diretta sul canale 696 lo speciale coronavirus. E' possibile vederlo anche in streaming online nella home page di Ottopagine.it o cliccando qui

Aggiornamento ore 10.45 Mastella: "Salvini a spasso con fidanzata in barba alle regole è episodio vergognoso" (Leggi qui)

Aggiornamento ore 10.30 A Caserta il numero di contagiati sale a 51 (Leggi qui)

Aggiornamento ore 10 A San Giorgio del Sannio isolamento per chi frequenta persone di Ariano Irpino (leggi qui)

Aggiornamento ore 9.30 Frieri nuovo direttore sanitario dell'ospedale di Ariano (Leggi qui)

Aggiornamento ore 9.20 Pediatra positiva a Pollica. Intera famiglia in quarantena (Leggi qui)

Aggiornamento Ore 9.00 Preso un altro sciacallo delle mascherine: vendute con rincari del 1200% (Leggi qui)

5 Comuni chiusi, Ariano in Irpinia e Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Caggiano nel Vallo di Diano, in Provincia di Salerno, 400 casi totali in Campania.



E' il bilancio della giornata di ieri e del coronavirus in Campania: il governatore De Luca ha utilizzato il solito piglio decisionista al fine di combattere il contagio, chiudendo in entrata e in uscita i comuni e parlando di irresponsabilità, sia nel caso di Ariano sia nei quattro comuni del salernitano dove alla base ci sarebbe un rito religioso in cui si è bevuto dallo stesso calice.



I numeri tuttavia vengono ritenuti ancora gestibili, ben lontani dalla situazione che si è creata al nord e per questo si interviene, anche duramente, per evitare che esploda: certo preoccupa la situazione in alcune zone, come l'Irpinia che complice il caso Ariano è passata da pochi casi a 50 in pochi giorni. E' il Sannio, per ora, l'unica provincia che non fa registrare focolai, ma solo 4 casi, e di questi alcuni già praticamente guariti.



Aumenta anche il numero delle vittime: ieri sono morte due donne, e un tampone post mortem è risultato positivo, si arriva così, in caso di conferma anche da parte dello Spallanzani a 13 persone decedute in Campania.