Covid: E' una mamma americana la prima a sperimentare vaccino Ha due bambini: "E' un'opportunità per mare qualcosa"

Jennifer Haller, di 43 anni, mamma di due bambini la prima a testare il vaccino anti Covid-19. La donna viva negli Stati Uniti esattamente a Seattle ed ha deciso di farsi iniettare il vaccino sperimentale contro il virus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo.

«Per me – afferma la donna- è una sorprendente opportunità per fare qualcosa. Ci sentiamo tutti così impotenti. ». Lo studio mira a iscrivere un totale di 45 adulti sani in un arco di tempo di sei settimane. Ogni partecipante riceverà due iniezioni a circa un mese di distanza l’una dall’altra in dosi variabili. Per arrivare a un vaccino commercializzabile e utilizzabile in tutto il mondo servirà ancora tempo, da un anno a un anno e mezzo, secondo le stime degli esperti.