Caso Ascierto - Striscia. Gerry Scotti "Si è mostrato signore" Conduttore fa marcia indietro: "Io leggo solo il copione. Posso solo fare complimenti ad Ascierto"

Marcia indietro di Gerry Scotti sul caso Ascierto. Il presentatore è stato contattato da Radio Kiss Kiss, spiegando di essersi limitato a leggere il copione creato dagli autori del programma. Scotti ha ribadito che si tratta di satira ( e noi già abbiamo scritto in merito, leggi qui) ma ha fatto sostanzialmente marcia indietro affermando “Io posso solo fare i complimenti ad Ascierto. Se volete il mio parere da telespettatore Ascierto è stato zitto e si è dimostrato un signore. L'altro virologo forse poteva fare un passo indietro e non fare il primo della classe”.

Marcia indietro da telespettatore dunque: Scotti però potrebbe fare di più, dissociandosi, da conduttore, su un servizio stupido, su cui il programma ha toppato così come gli autori. E' semplice.