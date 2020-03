Covid-19 Live: Quasi 1000 casi. Settimana decisiva per il sud Trend stabile di contagiati. Ieri 0 nuovi casi ad Ariano

La nuova stretta di Conte in serata, i nuovi numeri di contagi, e soprattutto di morti, quasi 700 in una sola giornata. Nefasto il primo giorno di primavera in Italia, mentre in Campania i numeri ormai sfiorano quota mille: con quasi cento contagiati nella giornata di ieri però la regione tiene botta grossomodo, mostrando un trend dei contagi quasi stabile che non fa registrare impennate. Una fortuna visto che dai vari ospedali già così si registrano grida d'allarme per l'eccessiva saturazione. Una buona notizia è che non ci sono nuovi contagi ad Ariano, e che il paziente uno è finalmente tornato a casa.

Aumentano invece i contagi a Benevento, dove sotto la lente finisce anche il San Pio: tre i nuovi casi annunciati ieri dal sindaco di Benevento, che invita per l'ennesima volta a stare in casa.

Per questo un assist arriva dal Governo, col premier Conte che nella serata di ieri ha annunciato una nuova stretta: lo stop a tutte le attività produttive non essenziali fino al tre aprile. In pratica restano aperti solo supermercati, farmacie e parafarmacie.

Quella che si apre in ogni caso è una settimana cruciale per la Campania: se il trend rimanesse quello degli ultimi giorni si potrebbe guardare con ottimismo all'evolversi della situazione.