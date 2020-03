Trading: EdilBroker.it indica il Forex come miglior mercato La guida al trading online di EdilBroker.it

Oltre all'occupazione in Borsa in senso convenzionale, esistono metodi efficaci basati su Internet per operare sui mercati finanziari. Il Forex, che esiste da decenni, è aperto ai residenti in Italia. Con il giusto software e l'assistenza di un broker, sarebbe possibile ottenere rendimenti scambiando valute, azioni o materie prime.

Qui parleremo del Forex in quanto sembra essere uno dei migliori mercati almeno stando alla qui segnalata guida al trading online di EdilBroker.it, sito che da anni si occupa di fare informazione nel campo delle negoziazioni sui mercati finanziari.

Fondamentali resi semplici

Oggi il mercato valutario è il più grande del mondo. Il volume delle transazioni giornaliere raggiunge i 5.000 miliardi di dollari USA. Fino al 1990, il cambio di valuta era effettuato solo da operatori su larga scala, come le grandi banche e le imprese. Oggi, grazie ad aziende come eToro, è possibile accedere al mercato comodamente da casa propria e fare trading online.

In sostanza, tutto ciò che serve è la conoscenza, l'accesso a internet, la giusta piattaforma di trading (ad esempio, MetaTrader 4 o 5), e i servizi di un broker. Quest'ultimo fungerà da intermediario, fornendo l'accesso al mercato e gestendo i trasferimenti di denaro. Gli utenti inesperti hanno molte opportunità per imparare e affinare le proprie competenze prima di fare trading con denaro reale.

Da dove derivano i rendimenti del trading online?

Nel trading online come nel Forex i si possono fare rendimenti nella stessa maniera, vediamo un caso pratico. Un viaggiatore spesso si trova a pagare nella valuta del paese che sta visitando. Le diverse valute nazionali possono essere cambiate in base a tassi speciali, che sono sempre in cambiamento. Pertanto, proprio come un azionista che vende azioni a scopo di lucro, chi fa trading online può scambiare valute Forex e molti altri asset per trarne profitto.

Sul Forex, tutte le valute sono scambiate in coppia. Alcune di queste sono note come "maggiori" (ad esempio, EUR/USD), alcune sono "coppie incrociate" (ad esempio, AUD/CHF), e altre - "esotiche" (ad esempio, EUR/TRY). In ogni coppia, una valuta "base" è seguita da una "quotazione" o da una valuta "contatore" dopo il segno della barra.

Per capire le basi e interpretare i grafici, consideriamo una delle coppie più comuni - EUR/USD. Il valore (ad esempio, 1,07) mostra quanto vale un euro in dollari USA (1 dollaro e 7 centesimi). Tuttavia, c'è più di un prezzo da considerare per ogni operazione.

Questi sono i cosiddetti valori "Ask" e "Bid". Il primo prezzo si applica all'acquisto, mentre l'altro alla vendita. Una valuta è sempre leggermente più costosa per gli acquirenti che per i venditori, il che è logico. La differenza tra i due costituisce lo "spread". Ad esempio, per il prezzo Ask di 1,0962 e il prezzo Bid di 1,0958, lo spread è di 0,0004. Questo viene letto come uno "spread a quattro pip", poiché ogni 0,0001 è un "pip".

Come suggerito dagli esperti di EdilBroker.it, che si voglia negoziare su Forex o altri mercati c’è poco da fare: il primo passo è la scelta di un broker affidabile. Poiché il trading online è molto popolare, ci sono aziende che pubblicizzano servizi di brokeraggio online. Alcune di queste sono note per le truffe, quindi prendetevi il vostro tempo e fate un po' di ricerca.

Un fornitore affidabile deve essere soggetto a una severa regolamentazione e avere una licenza per operare in Italia che sia della Consob o CySEC.

La modalità demo permetterà l'uso del software di trading per scopi di formazione. Con zero rischi coinvolti, sarete in grado di esplorare le sue funzioni, aprire e chiudere posizioni e vedere come tutto funziona. Questa fase iniziale è un must per ogni trader responsabile. Un conto demo è registrato sul sito web di qualsiasi broker, giusto punto di partenza per imparare il trading.