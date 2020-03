Temperature giù di 10-12 gradi: arrivano pioggia e neve Brusco peggioramento delle condizioni meteo già da stasera

Dimenticate le temperature primaverili degli ultimi giorni. Già da stasera ci sarà un brusco calo delle temperature e ritornerà un clima decisamente invernale. Venti forti e freddi da nord, un calo delle temperature di oltre dieci gradi e che in settimana potrebbe portare la colonnina di mercurio adirittura di qualche grado sotto lo zero. Poi lunedì ci sarà pioggia, e forse anche qualche nevicata sui rilievi. Martedì ancora un ulteriore peggioramento con venti fortissimi, temperature molto basse e ancora pioggia. Per mercoledì il maltempo dovrebbe entrare nella sua fase clou, potrebbero esserci addirittura nevicate a quote collinari o addirittura in pianura sulle aree interne della Campania.