Covid-19 Live. In Campania calano contagi, ma aumentano morti Superata quota mille ma il numero dei decessi sfiora i 50

In aggiornamento

Aggiornamento ore 10.00 Gli infermieri protestano: "Servono dispositivi di protezione adeguati" (Leggi qui)

Aggiornamento ore 9.15 Contagiato anche il sindaco di Trevico (leggi qui)

Aggiornamento ore 9.00 Nuova stretta ad Ariano: arrivano i blocchi (leggi qui)

La Campania tiene: sono 77 i contagi di ieri, ma su oltre 1000 tamponi. Meno del 10 per cento: e se mantenuto anche oggi e nei prossimi giorni si potrebbe ben sperare per un impatto non devastante come al nord, anche perché di quindici giorni fa è il blocco totale imposto da Governo e rafforzato in Campania dalle misure di De Luca, e dunque sono giorni in cui si può valutare l'efficacia di quelle misure.



C'è un dato nefasto però: il numero dei morti. Ieri sono stati 14 riconducibili al virus, tra anziani e medici, che stanno pagando un dazio enorme. Un tributo altissimo, con la Campania che arriva già a 48 decessi per covid-19 o comunque legati al virus.



Un segnale di speranza arriva da Avellino, dove il covid ha avuto un impatto fortissimo, e dove ieri è nato un bimbo da mamma positiva al virus: è negativo. Una bella notizia.



Intanto De Luca ha ottenuto dal Governo una ulteriore stretta e a sua volta ha firmato un'ordinanza durissima. Sia Governo che Regione mirano a fermare del tutto i viaggi da nord a sud, in particolare per quei dipendenti di aziende del nord che vorrebbero tornare a casa: ebbene sarà quasi impossibile. Chi scende dovrà superare una lunga serie di controlli e in qualunque caso mettersi in quarantena obbligatoria.