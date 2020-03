Covid-19 Live: Troppi contagi in Irpinia. Sale numero di morti Ieri 21 contagi su 91 in provincia di Avellino. 67 finora le vittime covid positive

Una nuova stretta del Governo, il numero di contagi in leggero aumento in Campania, la situazione in Irpinia che desta qualche preoccupazione, e il numero di morti che continua a crescere. E' il bilancio della giornata di ieri in Campania: 91 i casi positivi, in crescita rispetto ai 77 del giorno prima, sebbene non ci siano impennate. Preoccupa tuttavia che dei 91 contagi giornalieri emersi dai tamponi nella giornata di ieri 21 siano relativi all'Irpinia, dove il virus dunque continua a diffondersi. Cresce purtroppo anche il numero di morti che poi risultano positivi ai tamponi, anche ieri diverse sono state le vittime, fino ad arrivare a 67 decessi totali in Campania.

1194 i positivi ieri, un numero in linea con le aspettative del Governatore De Luca che aveva parlato di 1500 contagiati a fine marzo, ma che già sta mettendo a dura prova, da quel che emerge, il sistema sanitario regionale.

Di qui l'ulteriore stretta di ieri: multe salatissime per chi verrà trovato fuori casa senza motivo valido, fino a 3mila euro. Si vuole così evitare che il contagio dilaghi al sud.