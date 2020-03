Acquistare casa a Milano: le 4 zone migliori Vediamo dunque quali sono i quartieri e le zone migliori per acquistare casa a Milano

Milano è una delle città più gettonate non solo a livello turistico ma anche da coloro che scelgono di investire nel mercato immobiliare. Acquistare casa a Milano è infatti per molti una necessità, ma può rivelarsi anche un investimento alquanto interessante, perché parliamo della capitale della moda, di una città ricca di iniziative e di opportunità. Coloro che arrivano a Milano, per un motivo o per l’altro, sono sempre di più e non è certo un caso se la maggior parte di queste persone sceglie di vivere proprio nella city.

Prima di acquistare casa da queste parti però conviene fermarsi a riflettere, perché scegliere un immobile nella zona sbagliata potrebbe rivelarsi davvero molto problematico. Quando si investe nel mercato immobiliare infatti è importante considerare non solo la propria comodità ma anche il valore stesso dell’abitazione che si sta per acquistare. Se un domani si intendesse affittarla oppure venderla, la zona in cui è ubicata potrebbe fare una grandissima differenza sul guadagno che se ne può ricavare.

Vediamo dunque quali sono i quartieri e le zone migliori per acquistare casa a Milano.

#1 Centro storico

È innegabile: come avviene per quasi tutte le città, anche nella capitale della moda è il centro storico a conquistarsi il titolo di zona migliore e la cosa di certo non ci sorprende. Le case in vendita a Milano centro sono diverse ed i prezzi sono piuttosto elevati, ma va anche considerato che si tratta del quartiere più in vista. Affittare o mettere in vendita il proprio appartamento in questa zona significa poterne ricavare un profitto decisamente superiore ed è praticamente impossibile che il valore degli immobili si svaluti nel centro storico.

#2 Quartiere Isola

Un altro quartiere che merita sicuramente di essere preso in considerazione è Isola, che negli ultimi anni ha subito un’intensa opera di riqualificazione. Oggi questa è una delle migliori zone di Milano ed è qui che si concentrano gli edifici più innovativi e di alto livello. Nel quartiere isola sorge anche il famosissimo bosco verticale: un grattacielo di ultima generazione completamente ricoperto di vegetazione. Parliamo dunque di una zona prestigiosa, tant’è che i prezzi degli immobili sono in costante ascesa quindi conviene approfittarne in questo momento!

#3 CityLife e Tre Torri

Oggigiorno a Milano vale la pena cercare casa anche nel nuovissimo quartiere CityLife. Anch’esso è stato interessato da un’imponente opera di riqualificazione e sono stati costruiti proprio qui edifici dal design futuristico. Non a caso, questo è il quartiere che adesso viene considerato il più moderno e all’avanguardia di Milano ed i prezzi degli immobili sono in costante ascesa. Sono infatti sempre di più coloro che cercano casa da queste parti, quindi l’investimento può rivelarsi molto interessante.

#4 Le zone delle Università

Chi cerca casa per compiere un investimento ed affittare nell’immediato il proprio appartamento, potrebbe trovare molto interessante l’acquisto di un immobile nelle zone universitarie. Sono infatti moltissimi gli studenti che ogni anno cercano appartamenti in affitto e si possono chiedere cifre decisamente importanti se la distanza dalle Università è limitata.