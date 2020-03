Covid-19 Live: Record di contagi. De Luca chiude tutto 110 pisitivi al coronavirus ieri. Il governatore proroga il lockdown e chiama Roma

Si è registrato il record giornaliero dei positivi al coronavirus ieri: 110 tamponi positivi, dato numerico però da abbinare, come sempre, alle percentuali, perché sono oltre mille i tamponi effettuati nella giornata di ieri e dunque si resta sempre stabili attorno a una percentuale del 10 per cento di positivi al covid-19. Positivi che calano finalmente anche in Irpinia: un trend che ci si augura rimanga stabile visto che la provincia di Avellino ha superato per numero di casi la provincia di Caserta, pur avendo una popolazione pari alla metà di quella residente in Terra di Lavoro.



Cresce il numero di morti: arrivato sopra alle 70 unità di persone decedute e risultate positive al covid-19.

Il problema è che con 123 pazienti in terapia intensiva e 318 ricoverati il sistema sanitario campano è già vicino al collasso.

Per questo il Governatore De Luca ieri si è mosso su una doppia direttiva, la prima: bussare a Roma. Con una missiva De Luca ha spiegato che se esplode la Campania esplode tutto il sud, e senza attrezzature, personale e mezzi sarebbe un disastro totale. La seconda: prolungare il lockdown della Campania al 14 aprile, per evitare che le festività pasquali potessero spingere eventuali tentazioni di riunioni familiari e creare potenziali occasioni di contagio.