Covid-19 Live: Nuovo picco e in ospedale rubano mascherine Al Loreto Mare maxi furto di guanti, tute e mascherine. "Rischio rivolta sociale è reale"

Aggiornamento ore 11.35 Un sannita a New York: "Mai viste le strade e il ponte di Brroklyn vuote" (Leggi qui)

Aggiornamento 11.30 Mastella: "Rischio rivolta sociale è reale" (Leggi qui)

Aggiornamento ore 11.23 Altri tre morti con Coronavirus in provincia di Salerno (leggi qui)

Aggiornamento ore 10.00 Eboli: due strutture per pazienti guariti dal Covid (leggi qui)

Aggiornamento ore 9.30 In ospedale rubati mascherine tute e camici (leggi qui)



Aggiornamento ore 9.20 Un altro decesso in Irpinia: ancora a Flumeri (Leggi qui)

Aggiornamento ore 9.15 Il sindaco Festa alla Rai: "Modello Avellino per scofiggere il Virus" (Leggi qui)

Aggiornamento ore 9.00 Vicino il picco: decisivi i prossimi 20 giorni (leggi qui)

Nuovo picco di contagi ieri in Campania: 145 nuovi positivi ieri, il 13 per cento dei 1061 tamponi effettuati sui casi sospetti. Il totale arriva dunque a 1454 casi nella Regione, leggermente superiore alle previsioni. Per questo si corre ai ripari: oltre alle misure più stringenti Palazzo Santa Lucia ieri ha stretto un accordo con le cliniche private per ulteriori 3mila posti a disposizione nelle strutture qualora fossero necessari (pochi tuttavia di terapia intensiva) e per l'arrivo di nuovo personale medico.

Si avvicina in maniera preoccupante a quota 100 invece il totale delle persone decedute e risultate positive al coronavirus.

Rallenta il contagio in Irpinia: 7 ieri le persone positive al Moscati, mentre resta stabile il Sannio dove ieri si è registrato un altro contagio ma si resta sempre su numeri assolutamente accettabili.

Le buone notizie arrivano di nuovo da Napoli: la cura a base di tocilizumab di Ascierto e della collaborazione di Cotugno e Pascale dà buoni risultati ed è stata estesa anche a pazienti dell'ospedale di Enna. Il problema è che quel tipo di farmaco ora è introvabile: e le farmacie di Napoli e della Campania sono state prese d'assalto.