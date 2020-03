Covid-19 Live: Nuovo picco, tanti casi per Sannio e Irpinia E parte anche una stucchevole caccia agli untori, condita da fake news

IL LIVE DELLA GIORNATA IN CAMPANIA (CLICCA SULLE NOTIZIE PER ACCEDERE AGLI ARTICOLI)



AGGIORNAMENTO ORE 11.00 Altri quattro contagiati in due giorni a Pozzuoli

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Muore per coronavirus a soli 38 anni: tragedia a Sarno

AGGIORNAMENTO ORE 09.45 Coldiretti chiama De Luca: 70 milioni fermi per burocrazia, sbloccateli

AGGIORNAMENTO ORE 09.40 A Benevento la caccia agli untori: si chiedono addirittura i nomi dei malati

AGGIORNAMENTO ORE 09.15 Il nipotino muore a Matera, il nonno è bloccato ad Ariano: "Voglio andare da lui"

AGGIORNAMENTO ORE 9.00 Ad Ariano il vescovo dona 500 tamponi rapidi

Nuovo picco di positivi nella giornata di ieri in Campania: 170, il numero più alto di casi registrati finora in un solo giorno. 73 solo a Napoli al Cotugno, 21 in Irpinia al Moscati dove però il dato non è più “dopato” dai tamponi che inviava il San Pio di Benevento.

Un numero alto per l'Irpinia ma ora preoccupa anche il Sannio dopo la deflagrazione della bomba Villa Margherita: 25 positivi nella drammatica giornata di venerdì, altri 10 ieri ma non tutti legati alla situazione relativa alla casa di cura beneventana. Una situazione che ha portato grande preoccupazione in provincia di Benevento, oltre alla solita psicosi con annessa caccia agli untori e altrettanto annesse fake news condannate fermamente da Mastella. Dall'Irpinia però arrivano anche buone notizie: c'è il primo paziente estubato, proveniente da Ariano Irpino e ricoverato al Moscati.

Ben oltre i 100, inoltre, i deceduti per o con il coronavirus. Intanto la lunga quarantena e l'inattività prolungata sta portando inevitabilmente i suoi nefasti effetti a livello economico con i primi assalti ai supermercati. Una bomba pronta a deflagrare.