Live Covid-19: Calano contagi in Campania ma aumentano morti Flessione dei casi dopo il picco dei giorni scorsi

AGGIORNAMENTO ORE 10.20 Torre del Greco: 52 contagi. C'è un altro decesso

AGGIORNAMENTO ORE 9.50 Gianluca Festa: Nessuna balla, avanti col modello Avellino

AGGIORNAMENTO ORE 9.15 A Benevento nuovi interventi di sanificazione della città

AGGIORNAMENTO ORE 9.00 Al Moscati muore noto cardiologo irpino

Calano i contagi in Campania. Il dato importante che arriva dalle ultime ore nella nostra regione è questo: 122 casi (dal totale inviato dall'Unità di Crisi, che farebbe 131, andrebbero scomputati alcuni casi relativi al giorno precedente). Un buon segnale, che si spera rimanga stabile quando si andrà a regime con i 2mila tamponi al giorni promessi da De Luca: significherebbe una percentuale al di sotto del 10 per cento.

Cresce tuttavia il numero dei morti, e preoccupano quelli che arrivano dalle case di cura, come Minerva ad Ariano dove già sono 3 i decessi di anziani e si è in attesa di 87 tamponi: un caso che preoccupa visto quanto già accaduto a Madonna dell'Arco o a Benevento con Villa Margherita.

Proprio il Sannio, in virtù del caso Villa Margherita si è svegliato da un sogno di quasi immunità ritrovandosi repentinamente in una situazione con oltre 70 contagiati e 4 persone decedute.

La Regione intanto ha annunciato che a breve partiranno i test rapidi almeno per il personale medico a rischio (triage e pretriage, emergenze).