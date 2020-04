Live Covid-19: Ariano, dalla clinica: "Conteremo altri morti" Le voci agghiaccianti delle operatrici del centro Minerva "Fate Presto".

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 Il ministro Speranza: "Tutte le restrizioni restano confermate fino a dopo Pasqua"

AGGIORNAMENTO ORE 11.05 Centro Minerva, l'amministratore: "Mi hanno lasciato solo"

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 In giro nonostante i divieti: bloccati dal drone

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Botte da orbi nel supermercato: "Devi mettere la mascherina"

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 Nuova morte sospetta al Centro Minerva: sono 5 in poche ore

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 Ariano, le operatrici del centro Minerva: "Fate presto: qui conteremo altri morti"

Marzo si chiude con 2231 casi in Campania: oltre 700 in più rispetto a quelli previsti dal governatore Vincenzo De Luca. Pesano i casi “focolaio” della sanità privata: la casa di cura di Madonna dell'Arco, Villa Margherita, l'ultima è la clinca Minerva di Ariano che hanno fatto aumentare sensibilmente il numero di persone infette.

Tuttavia il trend non sembra mostrare picchi: sebbene siano stati aumentati i tamponi (nella sola giornata di ieri ne sono stati effettuati oltre 1200) il numero di casi (164 ieri) fa propendere per una situazione “piatta”, che potrebbe portare nei prossimi giorni all'inizio di una curva discendente salvo ulteriori problemi.

Aumentano i morti, che hanno toccato quota 140 nella giornata di ieri. E intanto è scontro tra De Luca e il Governo: l'apertura sulle passeggiate non è stata gradita dal presidente della Giunta regionale che ha ribadito il divieto assoluto per la Campania, e poi ha prolungato la “chiusura” dei 5 comuni focolaio fino al 14 aprile.