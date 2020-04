Consorzio Asi: "Le quote di gestione vadano alle imprese" La proposta alla Regione Campania: "Sarebbe un segnale concreto al tessuto produttivo"

Un contributo straordinario per salvaguardare il sistema produttivo campano. E' la proposta avanzata alla Regione Campania dall'Asi di Caserta (Area di Sviluppo Industriale) per contenere gli effetti economici dell'emergenza Coronavirus. "Il contributo - spiega Raffaela Pignetti, presidente dell'Asi di Caserta - lo abbiamo individuato nelle quote di gestione e manutenzione dell'anno 2020, che potrebbero rappresentare somme per un sostegno e un segnale concreto". Le attivita' del Consorzio Asi, nonostante la crisi, non si sono mai fermate. "Sono certa - prosegue la Pignetti - che l'amministrazione regionale, sempre sensibile all'attivazione delle nostre richieste, trovera' il modo migliore per venire incontro alle aziende e ai Consorzi. Lo sforzo e l'impegno comuni favoriranno la ripartenza. E' indispensabile che tutti i tentativi utili vadano esperiti perche' nessuno si perda sulla via dello sviluppo"