Covid Live: Più tamponi ma troppi contagi, specie ad Ariano Ieri nel centro irpino 15 contagi, i casi sono oltre 170 nel paese

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 Ariano, crescono casi positivi: solo ieri altri 15

AGGIORNAMENTO ORE 09.10 Moscati: tra una settimana apre la palazzina covid 19

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 "Se esci rischi il contagio" messaggio shock della Regione

Ancora una giornata da oltre 200 contagi (220) in Campania, lontana dal picco seppur di poco e soprattutto con oltre 1800 tamponi effettuati, ci si avvicina dunque alla soglia dei 2000 tamponi al giorno auspicata da De Luca. Dunque in percentuale i numeri sono addirittura minori rispetto ai giorni scorsi ma ciò non vuol dire che si possa tirare un sospiro di sollievo.

La partita è ancora lunga e la Regione lo ha ricordato questa mattina con manifesti dai toni abbastanza forti. Si avvicina a quota 170 il numero di morti, un dazio elevatissimo anche per la Campania, rappresentato in particolare dagli anziani, ieri ancora diverse sono state le vittime over 75 delle case di riposo dove il virus ha fatto la sua comparsa.

Intanto si prosegue con i test rapidi sul personale medico, i più esposti al virus e quelli con le ripercussioni più pesanti per le famiglie. Ma resta alta anche la paura del covid nelle città: come dimostrato in provincia di Caserta per un uomo guarito che è stato accolto con insulti nel momento in cui è uscito di casa.